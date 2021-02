Escondió el anillo de bodas para su novia en una hamburguesa, pero todo terminó mal

El video que se hizo viral en Facebook, obtuvo casi 17 millones de visitas y fue grabado por un joven mexicano que hizo una dura reflexión luego de proponerle casamiento a la chica.

Un joven mexicano le escondió un anillo, con el cual le iba a proponer matrimonio a una chica, dentro de una hamburguesa de la cadena de comidas rápidas McDonald’s y la reacción de la joven fue totalmente inesperada para el novio.

Aunque no se sabe si el video estuvo armado o si realmente fue real, lo cierto es que se hizo viral en Facebook y hasta el momento cuenta con más de 17 millones de reproducciones en la página Entérate de algo.

En la escena en cuestión, se observa al novio introduciendo el anillo de compromiso en el pan de una hamburguesa de McDonald’s, para luego entregárselo a su novia que conversaba amenamente con su amiga presente en la mesa; sin embargo, jamás pensó que la reacción de su pareja al descubrir la sorpresa acabaría haciendo que se cuestione sobre el futuro de su relación.

Y es que después de darle un mordisco a la hamburguesa, la protagonista del video viral se percata que hay algo dentro del pan. “¿Qué encontraste?”, le preguntó el novio. “Un anillo”, respondió ella, intuyendo que se le había caído a la trabajadora del área de cocina de McDonald’s que preparó su pedido y a la que nunca se le cruzó la idea por la cabeza que su pareja lo había puesto intencionalmente ahí para pedirle que se casara con él.

“¿Por qué crees que es de la chica del McDonald’s?”, retrucó el joven, perplejo al ver que su plan no salió como imaginaba. “Ay, velo, está todo feo. (…) súper aburrido y ni pesa. Está bien feo. Parece [un anillo] de las maquinitas que le echas 5 pesos”, señaló la mujer. “¿En serio? Pero, ¿no crees que para ella sea algo bonito que se lo haya dado su novio?”, volvió a interrogar el chico a su pareja, esperando que todo se trate de una broma.

“Pobre de ella. Si te van a dar un anillo, que le echen ganitas, que esté más bonito. Yo le diría que no”, le comentó la novia a la persona que grababa el video, que seguía decepcionándose con cada palabra que ella hacía sobre el gesto.

Finalmente, las mujeres deciden ir a devolvérselo a la “verdadera dueña”, pero el muchacho lo toma, se levanta de la silla y se va con el anillo, enojado.

“Creo que me precipité en pedirle matrimonio de esta manera, pero ella me gusta mucho. Sin embargo, creo que ella ya demostró su verdadera naturaleza. Creo que es muy interesada, creo que voy a terminarle. Tal vez no fue lo mejor cómo lo hice, pero creo que no se vale tratar a las personas que abren su corazón como ella lo hizo”, reflexionó el joven sin dejar de enfocar el anillo que iba a entregarle a la que creía iba ser su futura esposa.

A pesar de que las mujer fue duramente criticada en las redes sociales, otros usuarios tildaron de «falso» al video y sostuvieron que se trató en realidad de una dramatización o puesta en escena, más que un hecho de la vida real.

Video:

