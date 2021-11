Escracharon a un vecino que cuelga pollos para consumo en la soga de la ropa

Las personas del vecindario denuncian la falta de higiene de la persona responsable y lamentan que no pueden hacer nada. Además, informaron que se trata de un hombre de origen oriental.

Un vecino alborotó el barrio con una costumbre poco salubre y muy desagradable: cuelga pollos y otros animales muertos en su ventana, a la vista de todos. Los tiende en una soga como si fuera la ropa lavada, y deja que se oreen y hasta chorrean la sangre hacia la calle.

Sucedió en Madrid, en el barrio de la Concepción, donde los demás habitantes comenzaron a protestar por este desagradable espectáculo y denunciaron al vecino a los medios de comunicación.

Si bien no se ha podido localizar al dueño del departamento donde «flamean» los pollos en la ventana, los copropietarios del edificio aseguran que se trata de un hombre de origen oriental. También afirman que no son sólo pollos los animales que cuelga el hombre, y que los deja al aire libre varios días, hasta que toman un color y un olor muy desagradable.

“Higiénico no creo que eso sea y, si me invitaran, no lo probaría”, comenta uno de los vecinos consultado por el canal de televisión local. Y supone que los asiáticos tienen la costumbre de comer la carne deshidratada y oreada como “snack”.

“Da asco. Yo no sé si serán pollos, serán gallinas o serán patos, pero da asco”, añade otro vecino. “Te comes eso y te vas al hospital como poco. Yo cada vez alucino más”, señala una mujer que vive en la zona.

En la planta baja del edificio hay un bar, que es el más perjudicado con esta situación. En la vereda, en la puerta del establecimiento, se ven las manchas de la sangre que cae desde la ventana donde el vecino cuelga pollos y pavos.

Pero según afirmó otro habitante de la zona, esta costumbre no está expresamente prohibida, por lo que no creen que lo puedan sancionar ni obligar a que los retire de la vista de todos.

Comments

comments