Esmeralda Mitre apuntó contra Horacio Rodríguez Larreta y lo denunció por boicot

La actriz y participante del «Cantando 2020» disparó contra todos luego que se filtrara el día de ayer un resultado equívoco de uno de sus hisopados. Denunciará al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por lo sucedido.

Esmeralda Mitre estuvo en el centro de la polémica el día de ayer cuando por un supuesto error se dijo que había dado positivo de coronavirus, cuando en realidad su hisopado fue negativo.

Ahoras antes, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires emitió un comunicado donde explicó lo sucedido. El 27 de agosto, la actriz se hizo un hisopado por medio de su obra social OSDE, quien procesa la muestra a través del Hospital Elizalde, por un convenio de la empresa con el Gobierno de la Ciudad. Al día siguiente, el Hospital Elizalde le informó a OSDE el resultado negativo. El mismo día, se carga en el SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina), con un aparente error de carga, colocando que el resultado era positivo.

El 31 de agosto, el Equipo de Seguimiento de Contactos Estrechos de la Ciudad inició el protocolo de contacto con la supuesta contagiada para seguir sus contactos estrechos dado que figuraba en el SISA con positivo. Finalmente, el martes 1° de septiembre, el Ministerio de Salud de la Ciudad inició sumario administrativo para averiguar la inconsistencia de la carga a partir del 28 de agosto.

Durante la tarde, Esmeralda había dejado en claro que iniciará acciones legales contra OSDE y quienes corresponda. «Me siento muy angustiada, es todo una mentira, hubo un trucheo en la foto que anda circulando y andan mostrando. Por favor no generen miedo con una mentira, esto no es broma, es muy grave lo que está pasando. Con la salud no se juega», había manifestado en su cuenta de Twitter. Y agregó: «Repito, me siento muy angustiada de esta campaña en mi contra. Esto es algo ilegal. Soy responsable y con la salud no se juega».

Dado el curso de las noticias, llegó el momento de su participación en el Cantando 2020. Ahí disparó contra todos.

Allí, realizó una fuerte acusación: «Esto es claramente un boicot, una mano negra contra mí y contra la productora. Porque claramente si se meten conmigo se meten con la productora. La orden que le di a mis abogados fue que vayan a fondo contra quien sea. Yo fui la que llamó al Gobierno de la Ciudad para que digan que es mentira».

«A mi me habrían truchado ese resultado. Y además filtrar algo que es personal, eso es ilegal. Y que encima el jefe de Gobierno salga a decir públicamente con descaro ’nos equivocamos porque el DNI era parecido’. Horacio Rodríguez Larreta, ¿de qué me estás hablando?», expresó. «Mi abogado va a ir con todo contra el Gobierno de la Ciudad y los errores que ha cometido», completó.

