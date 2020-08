Eugenio Zaffaroni plantea la necesidad de una nueva Constitución postpandemia

El exjuez de la Corte Suprema analizó el escenario producto del “desastre” del coronavirus y consideró que habrá un aumento de la pobreza y de la inseguridad.

El exjuez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni advirtió que habrá un aumento de la pobreza y de la inseguridad como consecuencia de la pandemia de coronavirus y consideró necesario repensar un nuevo modelo de Estado, así como también una nueva Constitución.

“Van a aumentar los niveles de pobreza, va a ser necesario elaborar un proyecto de Estado; no nos alcanza con la Constitución de 1949, necesitamos algo más”, expresó el miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante un Ciclo de Charlas Digitales que organizó la agrupación Populismo K.

Y agregó: “De toda crisis de esta naturaleza surge un modelo de Estado; de la de 1929 salió el New Deal y de acá va a salir un nuevo modelo de Estado. Es imprescindible, es inevitable una nueva Constitución”, enfatizó.

Al respecto, el exjuez argumentó su postura al considerar que no se puede “tener una Constitución que permita que un día un señor que gana una elección por un voto endeude el país en miles de millones de dólares que entran por un lado y se van a los refugios fiscales por otro”.

En otro orden de cosas, opinó sobre la creciente ola de delitos y pronosticó que la situación se va a “recrudecer en los próximos meses”. “Si respondemos a reglas universales, una crisis como la que va a producir este desastre siempre aumenta los delitos contra la propiedad. Es inevitable”, sostuvo.

Además, Zaffaroni cargó contra el periodismo al considerar que además de la inseguridad “van a recrudecer los comunicadores sociales, los deformadores de opinión, todos esos bestias que aparecen instigando a la venganza”.

“Si vas a la cárcel la encontrás llena de pobres, ¿a qué se debe? se debe a que nuestras sociedades muy estratificadas tienen distintos niveles de entrenamiento, es decir en una villa no aprendes a hacer una sociedad off shore o a evadir impuestos y el que por su clase social aprende a hacer eso no sabe cómo sacarle la billetera al que va al lado suyo en el colectivo”, disparó.

Además, cuestionó en duros términos el sistema penal al considerar que es “selectivo” no solo para “criminalizar, sino también para victimizar”, y definió el reclamo de mano dura como una “campaña populachera de venganza” que “prende” en ciertos sectores de la ciudadanía y que el resultado es: “cárceles superpobladas” donde hay más riesgo “de infecciones, de enfermedades, de violencia”.

