Ex agente de inteligencia de EE.UU. declarÃ³ bajo juramento: Â«No estamos solos, estÃ¡n encubriendo la evidenciaÂ»

Impacto mundial por las declaraciones bajo juramento de un ex agente del servicio de inteligencia de Estados Unidos, quien asegura que el Gobierno norteamericano está ocultando evidencia extraterrestre. «Tomé la decisión, en base a los datos que recopilé… me convertí en un denunciante», declaró Grusch insistiendo en que han rescatado restos biológicos no humanos.

David Grusch fue oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y ex oficial de inteligencia, por lo que sus declaraciones estremecen al mundo. La denuncia al Gobierno norteamericano por ocultar evidencia de vida extraterrestre fue presentada por primera vez en 2022.

Juró ante el Congreso de Estados Unidos que funcionarios le confesaron tener oculto un programa de recuperación de ovnis, y que ya secuestraron naves espaciales con material genético no humano de sus pilotos. Además, declaró que hay «pruebas claves de que se cometieron delitos de cuello blanco» para mantener el secretismo.

Por otra parte, el Departamento de Defensa y la NASA comunicaron que «hasta la fecha no ha descubierto ninguna información verificable para corroborar las afirmaciones de que algún programa relacionado con la posesión o la ingeniería inversa de cualquier material extraterrestre haya existido en el pasado o exista actualmente.» Sin embargo, Grusch insiste en que también el Vaticano está encubriendo tal información, ya que el Papa Pío XII habría informado extraoficialmente al Gobierno de Estados Unidos en 1933 sobre un accidente ovni en Magenta, Italia.

La evidencia de vida extraterrestre durante décadas ha sido foco de investigación, y muchos consideran que las denuncias de este tipo tienden a esfumarse con el tiempo. Este ha sido el motivo por el que, según The New York Times, no publicarán la historia de Grusch.

Comments

comments