Falabella cerro su tienda online en el país: qué pasa con las compras realizadas

La cadena chilena dejó de vender en la Argentina y los usuarios afectados pueden realizar la gestión de sus pedidos a través de la plataforma web y por teléfono. Cómo seguir los envíos y efectuar reclamos.

Falabella se retira de la Argentina definitivamente y ni siquiera venderá online: dio de baja su plataforma de e-commerce, el último canal de ventas que conservaba en el país, tras informar en abril el cierre de las tres sucursales que quedaban en pie.

El grupo chileno notificó la situación en su sitio web. Informó que ya no es posible comprar a través de la página. Sorpresivamente, los usuarios que ingresaron a la plataforma digital de la marca se encontraron con el siguiente mensaje: «Estimados clientes. A partir del lunes 31 de mayo, Falabella.com.ar ya no se encuentra disponible para realizar compras».

Tras el anuncio, en las redes sociales estallaron las consultas de consumidores que ahora temen que no les lleguen los productos a domicilio. Hace unos días, se multiplicaron las quejas de compradores que todavía no los recibieron. Aseguran que la empresa no da respuesta a sus reclamos.

