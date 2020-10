Fernández anunció una nueva extensión de las restricciones en 18 departamentos

Desde Casa Rosada el Presidente de la Nación acompañado de algunos gobernadores repasó la situación del país respecto al Covid-19 y anunció medidas. Sobre el AMBA confirmó que la situación «parece» estar controlada, pero que aún no lo está. Se invertirán 10 mil millones de pesos adicionales al plan detectar mientras que hoy se alcanzó el récord de contagios en el país durante las últimas 24 horas: 15099. No hubo aclaraciones respecto a la educación ni al rubro turismo.

La provincia de Río Negro es la tercer provincia con mayor cantidad de contagios a nivel nacional, mientras que Neuquén se encuentra entre las 10 más afectadas. Haciendo un repaso por el progreso del coronavirus en Argentina, el Presidente Fernández intentó justificar una nueva extensión de la cuarentena hasta el próximo domingo 25 de octubre. Son 18 los departamentos que tendrán restricciones más fuertes, pero que aún no han sido totalmente especificadas en comparación a las que hoy se aplican en ciudades como Neuquén o Cipolletti.

Según el informe de Nación en el territorio rionegrino el 88% de las camas están ocupadas, con una alarmante cifra del 98% en General Roca. A la vez, en Neuquén la situación es tan solo un poco más favorable con un 78% de ocupación en los hospitales. «Ahora debo hacer lo mismo con las provincias que están afectadas», sostuvo Alberto refiriéndose a las restricciones que se hicieron en el AMBA hace 2 meses atrás. «Necesitamos a ciudadanos que entiendan la situación en la que estamos» afirmó, pidiendo la restricción de la circulación por los próximos 14 días.

El gobernador Omar Gutiérrez acompañó a Fernández y tomó un tiempo para referirse a la extensión de la cuarentena. Destacó el trabajo de Alberto Fernández, y explicó que no es un capricho la disminución de la circulación, sino que se trata de una decisión fundamental para evitar que el sistema de salud colapse y así se le pueda «dar respiro» al personal médico.

Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, acompañó también a Fernández y dijo que el plan detectar fue clave en la evolución de la curva de contagios en el norte. Pidió que se limiten las reuniones sociales concordando con el Gobierno Nacional en la postura de que el problema está en la circulación humana no esencial. «Hasta que no haya vacuna lamentablemente no hay que bajar los brazos», concluyó. El gobernador Perotti, de Santa Fe, aseguró que los testeos aumentarán y se mostró positivo al trabajo en conjunto con Nación. «Todos tenemos que llegar hasta la vacuna», sostuvo.

