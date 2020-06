Fernández y Gutiérrez firmaron convenios por $2.145 millones

Incluyen obras en parque industriales, modernización del sector público y la construcción del centro de convenciones del Paseo de la Costa.

El presidente de la Nación Alberto Fernández y el gobernador Omar Gutiérrez firmaron convenios para la asistencia por parte del gobierno nacional para la realización de obras, entre ellos un Acuerdo Federal de Desarrollo, por el cual Neuquén tiene asignados 2.145 millones de pesos. De ese total ya se encuentran comprometidos 1.300 millones de pesos en obras ejecutadas o a en proceso de adjudicación; quedando disponibles 845 millones de pesos para futuras obras.

Gutiérrez destacó que los convenios y las obras son “fruto del trabajo y del entendimiento”. Además, reconoció al presidente por “la composición y la integración de un gabinete que, presto y atento, escucha; que nos ha abierto la puerta al diálogo y a construir un país federal. Nuestro reconocimiento y agradecimiento”. Además le dijo: “Contás con el gobierno y el pueblo de la provincia del Neuquén”.

Con esos fondos se realizan obras de infraestructura eléctrica en los parques industriales de Añelo (en ejecución) construcción, montaje y puesta en servicio de una estación transformadora que suministrará energía a los parques Industriales Norte y Sur; ocho puestos de transformación distribuidos en los parques; y aparatos de maniobra y protección, con una inversión de 269.5 millones de pesos.

También se realizará la construcción del Centro de Exposiciones y Convenciones Cordineu. Se trata de la construcción y puesta en funcionamiento de un centro de exposiciones en la Isla 132 de la ciudad de Neuquén, con una superficie cubierta de 3.233,15 m2, semicubierta de 537,29 y áreas exteriores de 5.134,17 m2. La inversión será de 438.5 millones de pesos.

Estos convenios incluyen la modernización de la gestión del Ente provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) a través de la reingeniería de procedimientos para la gestión administrativa y comercial; diseño e implementación de un sistema integrado de gestión administrativa, financiera y comercial; capacitación y entrenamiento para la mejora de competencias y capacidades operativas y gerenciales. La inversión será de 126 millones de pesos.

Otro de los convenios apunta al fortalecimiento de la capacidad fiscal, a través de la modernización tecnológica de la dirección provincial de Rentas, hoy en ejecución. Se realizará una renovación tecnológica y reingeniería del Sistema de Administración Tributaria (SIAT) con la migración de los sistemas a plataforma web, que permita la virtualización de la relación fisco-contribuyentes. Se incorpora la firma digital, despapelización, compra de equipamiento y readecuación edilicia, con una inversión 179 millones de pesos.

En proceso de licitación se encuentra un sistema de Gestión para la Inversión Pública, a través del desarrollo e implementación de la estructura institucional, del marco conceptual, metodológico y procedimental del SIPP, rediseño e implementación del Sistema informático de gestión de la IPP, con una inversión de 31 millones de pesos.

Por último, se incluyó la modernización de la infraestructura territorial catastral, invirtiendo 116 millones de pesos.

Obras para la provincia

“Lo que acabamos de firmar es parte de los acuerdos en los cuales estamos trabajando”, dijo el gobernador y detalló: “la ampliación del parking en el aeropuerto de San Martín de los Andes para que puedan venir más vuelos y para el despegue y el desarrollo de toda la actividad turística de la zona sur de la provincia, por cien millones de pesos. El colectivo, para que una definitivamente del aeropuerto de Neuquén hasta Cipolletti, Centenario y Plottier”.

También mencionó “el centro de convenciones sobre el río Limay, que hemos logrado finalmente y que vamos a firmar en los próximos días, al igual que una obra histórica: llegar -rindiendo homenaje y honor a la historia de la provincia y la ciudad de Neuquén- a la confluencia de los ríos Limay y Neuquén con el paseo costero”.

Sobre la obra de la ruta 23, señaló que “nos hemos puesto de acuerdo, estamos gestionando y vamos a aprobar los 93 millones de dólares para unir todo el circuito chico del sur de la provincia hasta el paso Pino Hachado, con 93 millones de dólares de un crédito del BID (Banco Interamericano de Desarrollo)”.

“Estamos ejecutando y vamos a hacer realidad el puente de La Rinconada”, manifestó el gobernador e informó que “ya se pagó el primer certificado y en los próximos días se paga el segundo”. Dijo que “ha sido prometido muchas veces, pero quiero decirles que hemos llegado a un acuerdo con la empresa. Es una obra histórica y estratégica”.

“Quiero también decirle a la Confluencia que Alberto ha tomado la decisión, se sigue trabajando y Vialidad va a terminar la ruta 22 Neuquén-Plottier-Senillosa y la rotonda en Arroyito. Va a ser una realidad en esta gestión”, indicó.

“También decirles que se están negociando las instancias finales de la redacción para llegar a un acuerdo con la CAF (Corporación Andina de Fomento), por la cual Alberto ha decidido que 75 millones de dólares tengan como financiamiento el asfalto de la ruta 65, ruta Siete Lagos a Villa Traful; la ruta 67, la vía paralela a la ruta 7 de Neuquén hacia Vaca Muerta; la ruta 7, la medialuna hasta la estación de servicios de la Shell en la ruta 17 al corazón de Vaca Muerta; y el anteproyecto para construir la doble vía de circulación de la Confluencia, al Centro y al Norte, la ruta 7 de Añelo por Cortaderas a Chos Malal”.

La situación sanitaria y la elección de Villa La Angostura

“Alberto, es un honor y una alegría que estés acá”, dijo el mandatario provincial al iniciar su alocución y agregó: “Muchos me preguntan por qué Villa La Angostura y es un acto de estricta justicia y reparación histórica”.

Recordó cómo se vio afectada la localidad luego de la erupción del complejo volcánico Cordón Caulle-Puyehue hace nueve años y también tras la última emergencia climática. “Tuvimos el apoyo de todos”, dijo y señaló que “me parecía un acto de estricta justicia que los angosturenses tuvieran la presencia de Alberto aquí. Por eso, gracias”.

Señaló que se trata de “un pueblo que se ha levantado una, dos y se está levantando tres veces. Es un ejemplo” y consideró que “también es un mensaje federal para todo el país y puertas adentro de la provincia”.

“No entiendo cómo alguno ayer tenía el tupé de criticar porque estabas acompañado del intendente de la Capital Federal y el gobernador de la provincia de Buenos Aires en un acto, decían, de concentración y centralismo. Es que no comprenden y no entienden que este virus tiene un presidente que le pone el pecho, que se hace cargo y que acompaña las conferencias de prensa con el intendente de la Capital Federal y el gobernador de Buenos Aires. No especula”, manifestó Gutiérrez.

Recalcó que “esa es la Argentina que soñamos todos: unidos”. Recordó que el 19 de marzo el presidente convocó a todos los mandatarios provinciales y expresó: “Habías dicho que ibas a gobernar con 24 gobernadores y quiero decirles que ese compromiso que asumió con el pueblo argentino, ese día lo cumplió y lo honró. Llamó a los gobernadores y cuando tenía decidido entrar en aislamiento preventivo, social y obligatorio, a los primeros que se los dijo y se lo explicó fue a los gobernadores. Pero no para imponérselos, sino para pedirles ayuda”.

“Alberto Fernández va a ser recordado como el hombre que se la jugó para salvar la vida del pueblo argentino”, aseguró Gutiérrez y señaló que los gobernadores “asumimos un compromiso de honor” que “es inquebrantable. Estamos en la cancha jugando, porque no terminó y no hay que aflojar las marcas”.

“Quiero agradecerle al pueblo de mi provincia y al pueblo argentino el comportamiento ejemplar que está teniendo. Y también en un año en que el sistema de salud de la provincia cumple 50 años, ratificarte lo que te dije ayer: si tenemos tan solo dos o tres camas de terapia intensiva y respiradores utilizándose -son una totalidad de 200-, está la solidaridad del sistema de salud de la provincia y su infraestructura para atender a cuanto argentino sea necesario”, indicó.

Gutiérrez remarcó: “Sé que las obras son importantes y también quiero referirme a esto para que no quede ninguna duda. Pero hay obras, desarrollo y la posibilidad de reencontrarnos en la recuperación económica, si nos cuidamos. Nos sentimos cuidados por Alberto, por el pueblo argentino, por cada neuquino y neuquina. No estamos pateando, como por ahí dijo alguien, este problema para adelante. Estamos invirtiendo el tiempo en ganar tiempo, cuidándonos, achatando las curvas, impidiendo que el sistema de salud de las provincias se estrese”.

“En la provincia del Neuquén no podemos plantear el reinicio del ciclo lectivo antes de septiembre, porque tenemos tres meses de invierno frío. Pero nos pudimos preparar, no sólo en la capacitación y formación de los nuevos hábitos y costumbres, sino en una fuerte inversión, a partir de la decisión estratégica que tomó el presidente”, agregó.

“Quiero decirles a los acreedores internacionales que por favor no especulen, porque el pueblo argentino no especula”, dijo el gobernador neuquino y añadió: “Sepan que hay todo un pueblo y una dirigencia de todas las provincias y del arco político, laboral, sindical y empresarial, que apuntala y banca las negociaciones que está llevando adelante Alberto Fernández y Martín (Guzmán), nuestro ministro de Economía”.

“Esta emergencia sanitaria ha traído una emergencia económica y energética, una catástrofe en el mundo. Todos los países tienen recesión económica de entre el 6 y el 10 por ciento, salvo China me dirá alguno. China tiene un crecimiento estimado de 1,6, pero tenía una estimación de crecer de 7 por ciento. También está retrocediendo 6 puntos”, dijo.

Por último, recalcó que “en ese contexto, el presidente puso la personalidad y bancó, firmando un decreto y estableciendo acuerdos básicos para la recuperación del desarrollo energético en todas las cuencas hidrocarburíferas del país: un precio sostén de 45 dólares, un sendero mucho más suave de retenciones a la actividad hidrocarburífera y la posibilidad de la promoción y que el día que haya excedentes hidrocarburíferos su exportación, pero priorizando y respetando el compre y el empleo local”.

La palabra del presidente

Por su parte, Fernández señaló que “tenemos la oportunidad de hacer las cosas de otra manera. En todas las latitudes explota el reclamo por la desigualdad”.

Dijo que se está ante la “oportunidad de construir otro país, entre todos y todas; que la Argentina sea de los argentinos. El último rincón del país también se llama Argentina. El país no nació el día que yo llegué y no va a morir el día que yo me vaya”.

“Todos debemos pensar en los argentinos y las argentinas. Esa es la obligación que tenemos”, aseguró el presidente y agregó: “Yo cuento con ustedes. Ustedes cuentan conmigo”.

Además, aseveró que “por cada argentino y argentina, nosotros tenemos que poner nuestro esfuerzo para que la igualdad sea cada día mayor. No nos puede dejar en paz ver tanta desigualdad”.

“Vamos a construir un país más justo. Podemos hacerlo. Una sociedad donde uno gana y el otro pierde, es una estafa”, afirmó Fernández y recalcó que “es absolutamente posible construir ese país. Argentina es la casa de todos”.

Comments

comments