Flor Jazmín Peña vivió una experiencia paranormal

La bailarina relató una situación extraña que ocurrió durante la madrugada mientras dormía y lo compartió en las redes.

Flor Jazmín Peña mostró un video revelador en las redes sociales de una experiencia paranormal que vivió.

La bailarina se grabó mientras dormía a la madrugada en su departamento y escuchó al otro día ruidos muy extraños.

Días antes, ella se sumó a una tendencia de grabarse a través de audio lo que dice mientras está dormida.

«Ustedes se estarán preguntando ¿Qué fue lo que escuchaste Florencia? ¿Acaso escuchaste voces?», comenzó Jazmín Peña.

Y agregó: «¿Acaso de tijeron algo? ¿Acaso se te rompió un vaso? ¿Acaso te esta pegando para el orto la cuarentena?».

Y luego mostró directamente los audios que grabó donde se escucha al principio solo su respiración.

Pero mientras pasa los minutos, se siente cómo desde atrás hay un estruendo de algo que se cae y se rompe.

«Se rompió un vaso chicos. Una cosa es que me levantes, yo corto la grabación y digo, ‘bueno, ok estamos viviendo juntos, te respeto’.Otra es que me rompas el vaso. Me parece que no son maneras de decir las cosas», comentó la morocha.

