Gutierrez habló sobre el proyecto de Ley de Promoción a las Inversiones en Hidrocarburos

El gobernador se refirió al proyecto y dijo que la construcción de un nuevo gasoducto es fundamental. Además aclaró que no van a resignar derechos.

El gobernador Omar Gutiérrez reiteró hoy que aún no le ha llegado el borrador del proyecto de Ley de Promoción a las Inversiones en Hidrocarburos -que supuestamente está a la firma del presidente de la Nación-, y expuso su posición respecto de los artículos que han trascendido en medios de prensa. También destacó que la construcción de un nuevo gasoducto es fundamental tanto para llevar el fluido a distintas regiones de la Argentina y a Brasil, como para desatar el cuello de botella que se genera debido al incremento en la producción.

“Diálogos hemos tenido, reuniones también hemos tenido; y cuando digo que no conozco el proyecto de ley, es porque no tengo el borrador y no sabemos si son 20, 60 (…) o 300 artículos, pero de ningún modo he desconocido que ha existido diálogo”, destacó el gobernador.

Dicho esto, expresó su postura frente a los trascendidos periodísticos respecto del contenido del proyecto en cuestión. “Nosotros hemos firmado estabilidad fiscal con alícuotas más bajas, del 3 por ciento, y de ninguna manera estamos dispuestos a resignar recursos impositivos”, dijo y agregó que hay lobby para que bajen, “pero nosotros no vamos a bajarlos ni a subirlos”.

“No las vamos a bajar porque tenemos una de las más bajas” y “porque una ley nacional no puede vulnerar las autonomías impositivas provinciales”. “Ya hemos planteado la estabilidad fiscal y estamos de acuerdo, pero no podemos bajar lo que ya bajamos”, sostuvo Gutiérrez; y agregó: “También estamos de acuerdo en que no podemos generar mayor presión impositiva”.

Luego se refirió a las versiones según las cuales se crearía una comisión de evaluación, seguimiento y control de proyectos especiales sin la participación de las provincias. “No estamos de acuerdo, porque los recursos son de las provincias, y esa comisión tiene que estar integrada por funcionarios y referentes de los gobiernos provinciales donde vayan a realizarse las inversiones; lo hemos pedido”, subrayó.

Tras destacar que es necesario “fortalecer la seguridad jurídica para que se aceleren las inversiones”, el gobernador se refirió a los vencimientos de las concesiones de los pozos convencionales. Explicó que cuando vence una concesión y se busca continuidad, la Provincia tiene derecho a cobrar el bono de prórroga y el instrumento de regalías. Pero, “aparentemente”, este proyecto establecería la posibilidad de que si hay dos concesiones cercanas y próximas a vencer, se puedan fusionar dando lugar a una nueva y única concesión por 25 años. Esto genera dudas respecto de la continuidad de los cobros provinciales a los que se hizo mención. Al respecto, el gobernador subrayó: “Es un derecho que no vamos a resignar”.

En otro orden, señaló que ante el crecimiento en los niveles de producción “es indispensable poder llevar a adelante la construcción de un gasoducto; y los mercados más cercanos y viables que tenemos son Bahía Blanca, Santa Fe y la exportación a Brasil”.

“Hay un porcentaje también importante del país que no tiene gas, por lo que el nuevo gasoducto es fundamental”, dijo y explicó que la imposibilidad de poder sacar los volúmenes que genera Vaca Muerta produce “un cuello de botella”. Pero “no sucede lo mismo con el petróleo”, que tiene las expectativas puestas en el oleoducto trasandino.

Respecto del borrador del proyecto de ley el gobernador reiteró que “el diálogo ha existido” y que “como provincia productora y miembro integrante de Organización Federal de Estados Productores Hidrocarburos (Ofephi) hemos hecho planteos”. Adelantó, además, que dicha organización volverá a reunirse la semana entrante para abordar nuevamente el tema.

Consultado por los dichos del diputado por el Frente de Todos, Guillermo Carnaghi quien se dijo “sorprendido” de que el gobernador no conozca el proyecto, este respondió: “Veo muy bien que un diputado de la Nación representante del pueblo de la provincia de Neuquén se haya involucrado y quizás ahora él nos haga conocer el proyecto de ley, así que aparentemente lo conoce; yo ratifico que he tenido un montón de reuniones”, pero no el texto del proyecto.

