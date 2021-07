¿Hasta cuándo durará el bloqueo a los colectivos en la ciudad?

Familia de los choferes bloquean la salida de colectivos desde la base de Autobuses Neuquén. Exigen que se les pague la cuota alimentaria.

Esta mañana desde las 6 el servicio de transporte de colectivos se interrumpió al no poder salir de la base. Un grupo de familiares de los choferes exige que se cumpla con el pago de haberes y la cuota alimentaria en tiempo y forma, ya que las demoras los han perjudicado económicamente. Además, aún no habrían cobrado el aguinaldo y no reciben respuestas al respecto.

Los manifestantes aseguran que en reiteradas oportunidades han elevado los reclamos al gerente de la empresa y dicen que éste ha guardado silencio. Hoy supuestamente se les informó que los pagos ya habían sido aprobados ayer, por lo que hoy se reflejarían en sus cuentas; sin embargo, el reclamo persistirá hasta que eso no ocurra.

Por esta razón el corte del servicio en el transporte público estará cortado hasta nuevo aviso, a la espera de que la situación se resuelva. Al mediodía deberían registrarse los pagos reclamados.

