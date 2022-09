Héctor Castellanos, la marca personal de Messi, contó cómo se entrenó y qué hablaron en el partido

El mediocampista de Honduras, que luego se llevó la camiseta del capitán argentino, contó cómo se entrenó para la difícil misión de marcar al mejor jugador del mundo.

Héctor Castellanos fue uno de los hombres del partido en el amistoso que la Selección Argentina le ganó a Honduras por 3 a 0, porque fue el encargado de hacerle marca personal a Lionel Messi.

Tras el juego, el jugador del Motagua de Honduras, se refirió a la difícil misión que tuvo, pero que le dejó un recuerdo para toda la vida. «Estoy triste por el resultado, pero enfrente teníamos a una gran selección, que es candidata a ganar el Mundial de Qatar. Nosotros admiramos a sus jugadores».

Luego, consultado sobre la marca personal que le hizo a Leo Messi, explicó: «Se entrenó que yo le haga marca personal a Messi y creo que lo hice bien. El técnico me lo planteó el primer día de la convocatoria, lo trabajamos mucho. Se puso un jugador que es bueno con la pelota, Jhow Benavídez, con una pechera diferente y él tenía que tratar de copiar sus movimientos. Nos mostraron un partido de Leo cuando estaba en el Barcelona contra Girona y teníamos que tratar de copiar lo que hacía él y su marcador. Un par de duelos le gané, aprovechando mi fuerza y velocidad. Pero era un duelo mental».

Luego, Castellanos se refirió al breve diálogo que tuvo con la Pulga en el comienzo del juego: «Muy tranquilo, él me dijo: ‘¿De verdad me vas a seguir todo el partido?. Yo le contesté ‘la verdad que sí, crack’ y le pedí la camiseta».

Para finalizar agregó: «Yo me llevé la camiseta de Leo, gané mucho. Se la pedí al principio del partido y cuando terminó me la dio, ni se la tuve que volver a pedir. Hicimos contacto visual y me hizo señas y me la dio».

Comments

comments