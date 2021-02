Hombre ataca por la espalda a un anciano de 91 años que caminaba por calles

El video del atacante esperando a la víctima cuasó indignación en las redes.

En las redes sociales se difundió un video de un brutal ataque contra un hombre de 91 años en Oakland (California, EU). El pasado 31 de enero, el anciano caminaba por una calle del barrio de Chinatown cuando se le acercó por la espalda un hombre y lo empujó con fuerza. El anciano se cayó, sufrió lesiones y fue llevado a un hospital en ambulancia.

La Policía de Oakland logró identificar al atacante y también descubrió que aquel día agredió a dos transeúntes más, un hombre de 60 años y una mujer de 55 años.

El agresor actuó de manera similar y, acercándose a ambas víctimas por detrás de la espalda, las empujó. La mujer perdió la consciencia tras la caída, mientras que el hombre resultó herido. Ambos tuvieron que recibir asistencia médica en un hospital.

Durante la investigación, los agentes descubrieron que el sospechoso ya estuvo detenido desde el 1 de febrero de este año, aunque por un caso penal no relacionado con los ataques del 31 de enero.

Video:

⚠️ WARNING: this video is hard to watch. Another shocking attack in Oakland’s Chinatown. 8th and Harrison Streets. Outside the Asian Resource Center.

20+ robbery/assault incidents in the neighborhood according to the Chinatown Chamber president. https://t.co/9bo9PzuqiL pic.twitter.com/8h6dkNA1TG

— Dion Lim (@DionLimTV) February 4, 2021