Horror: tres niños confesaron los abusos de su padre

Los niños contaron a su madre lo que sufrían a manos de su padre biológico.

Dos niñas de 11 y 8 años, y su hermanito de 7, confesaron a su madre durante una charla casual el abuso sexual reiterado y sistemático que surían de parte de su padre. El abusador los convenció de ocultar los hechos bajo el argumento de que nadie les iba a creer.

Los padres de los menores están separados, los hijos vivían con su papá y en una visita a su mamá contaron los hechos que habían comenzado cuando sus progenitores aún vivían juntos.

Tras la confesión, explicaron que no habían hablado antes porque tenían miedo de que no les creyera, ya que el abusador siempre les decía que no tenían que contar nada.

La situación es grave ya que el hombre cuenta con denuncias previas por violencia de género radicada por la madre de los pequeños, quien luchó mucho tiempo por salir de la relación. Sin embargo, esas causas nunca avanzaron y a pesar de las reiteradas amenazas y episodios, el denunciado sólo recibió órdenes de restricción.

Tras la separación, el hombre retuvo a sus hijos y se ocupó de convencerlos de que su madre no los quería. Fue tras lograr volver a verlos luego de tres meses, que la mujer pudo enterarse de todo.

La madre de los menores ralizó la denuncia correspondiente en la Fiscalía de Delitos Sexuales de Neuquén capital en el mes de noviembre, sin embargo, el hombre sigue en libertad por la tardanza de las pericias.

