Impactante: una entrenadora rescató a una nadadora en el Mundial de Natación

Ocurrió en Hungría cuando Andrea Fuentes salvó a Anita Álvarez luego de que se desvaneciera durante una prueba. «Los socorristas no se tiraban al agua porque estaban paralizados», expresó.

Una impresionante situación se vivió durante el Mundial de Natación en Budapest, Hungría. La nadadora Anita Álvarez se desvaneció mientras desarrollaba su solo libre de natación artística en la final. Al ver la situación, su entrenadora, Andrea Fuentes, no dudó en rescatarla. Con la ayuda de un integrante de la organización, pudo sacar a la deportista de 25 años de la piscina.

El personal médico de la competencia atendió a la competidora. Después, las redes sociales del equipo de la estadounidense informaron que se encontraba fuera de peligro.

Cabe mencionar que Andrea Fuentes es una figura histórica de la natación. Ganó tres medallas de plata y una de bronce en Juegos Olímpicos, además de 13 en diferentes mundiales. Una vez retirada, comenzó a entrenar deportistas, entre las que se encontraba la nadadora norteamericana.

En una entrevista con el medio El Larguero, la española reconoció que no era la primera vez que Álvarez sufría este tipo de episodios.

😱 "He visto que los socorristas estaban paralizados y me he tirado" 😅 "Veía cómo se hundía; el polo me pesaba 20 kilos y el socorrista llegaba a su ritmo" 🏊‍♀️ Así relata Andrea Fuentes en @ellarguero su rescate a Anita Álvarez, nadadora que se desmayó tras su ejercicio pic.twitter.com/l4k2KSHtQa — El Larguero (@ellarguero) June 22, 2022

Después, criticó la lentitud para reaccionar de los socorristas presentes. «Vi que no se tiraban al agua porque estaban paralizados. Yo les gritaba desde la otra punta que se metieran al agua ya. Vi cómo se quedaban embobados y me tiré al agua directo hacia ella», aseguró.

«Yo la cogí y la saqué, pero veía que no respiraba y tenía la mandíbula cerrada y súper dura. Le metí dos bofetadas y le grité: ‘¡Anita respira!’. Y ella no respiraba. El socorrista la mantenía bocarriba. En los primeros auxilios te enseñan que cuando uno no respira hay que ponerlo de lado y yo le giraba la cabeza porque el otro no se enteraba de nada. Los tuve que rescatar a los dos casi porque el otro no sabía nadar bien”, reprobó.

Además, Fuentes tuvo que discutir con el personal médico del Mundial para que, una vez reanimada Álvarez, la dejaran tranquila. Por el contrario, le querían colocar una máscara de oxígeno, lo que perturbaba a la deportista. «Al final me tuve que pelear un poco con ellos. Era como si estuvieran histéricos», sentenció.

