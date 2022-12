Inauguraron el portal de acceso a la península Hiroki

Se trata de un edificio donde funcionará la oficina de turismo municipal, con salón de exhibiciones y sanitarios para los que visiten el Área Natural Protegida del Parque Ribereño de la Confluencia. Participaron el gobernador Omar Gutiérrez, el vicegobernador Marcos Koopmann y el intendente de Neuquén, Mariano Gaido.

El gobernador Omar Gutiérrez participó hoy de la inauguración del portal de acceso a la península Hiroki, ubicada en el Área Natural Protegida del Parque Ribereño de la Confluencia, junto con el vicegobernador Marcos Koopmann y el intendente capitalino, Mariano Gaido.

El nuevo portal consiste en un edificio donde funcionará la oficina de Turismo de la ciudad de Neuquén y contará con una sala multipropósito -donde hoy se desarrolló una jornada de producción en vivo de pinturas que retratan el paisaje circundante- y sanitarios para los visitantes.

La inversión fue de 46.250.000 pesos, ejecutados con fondos nacionales y municipales. La superficie total es de 550 metros cuadrados y está emplazada estructuralmente sobre pilotes de hormigón con el objetivo de que todo el edificio quede a un nivel de 1,50 metros sobre el nivel de terreno natural.

El edificio auspicia el acceso peatonal a la Zona Protegida de la península, para lo cual cuenta con una rampa de acceso que se eleva hacia el edificio y lo atraviesa, permitiendo así la interacción de éste y la reserva natural Hiroki. De esta manera también se limitará el acceso a determinados días y horarios para el público en general, con el fin de preservar el ecosistema. Habrá también una dependencia de seguridad de la policía provincial y otra de guardia ambiental, a cargo de personal municipal.

Tras el corte de cintas, el gobernador señaló que “cuando Mariano (Gaido) asumió la intendencia había cuatro áreas naturales protegidas, y hoy hay siete. Siempre la ampliación de la mancha urbana puede atentar contra el medioambiente, y por eso Mariano es el primer intendente que va a aplicar un plan de manejo integral de esas áreas y está llevando adelante esta gran política pública que consiste en que la gente de Neuquén no viva más de espaldas al río”.

Recordó que el paseo costero durante los últimos tres años se amplió para alcanzar los kilómetros con los que cuenta actualmente. “Este espacio que se gana cuidando al medioambiente es hoy más desarrollo para el deporte, la cultura, es consolidar y darle volumen al desarrollo turístico. Hoy Neuquén capital es, de la mano de Mariano Gaido, una de las cinco o seis principales ciudades turísticas del país”, resaltó.

“Felicito el trabajo de Mariano y de cada uno de ustedes, de las empresas, de un municipio que puede llevar adelante esto gracias a que las cuentas públicas tienen buena salud. Yo les pido que a esto lo cuidemos”, finalizó.

Marcos Koopmann por su parte destacó “la visión que está teniendo el intendente en el cuidado del medio ambiente”, ya que en una provincia como Neuquén “si no cuidamos el medio ambiente no tenemos opción B”. Y aseguró que “en conjunto, tomando la posta que nos va dando Omar (Gutiérrez) vamos a cuidar el ambiente de nuestra provincia, para que nuestros hijos y nuestras hijas tengan las mismas oportunidades que estamos teniendo nosotros de ver estos ríos, estas hermosas lagunas. Podemos tomar decisiones económicas o sociales, pero no nos podemos equivocar, el ambiente tiene que ser la prioridad para la provincia del Neuquén”.

A su turno, el intendente Gaido expresó su agradecimiento al equipo de la municipalidad, a los obreros que llevaron adelante la obra y también a los artistas que embellecieron la Confluencia y el Paseo Costero. Agregó que “hoy estamos cumpliendo con los sueños, con la fortaleza del río Neuquén y la limpieza y transparencia del río Limay, que juntos, unidos hablan de la de lo que es el corazón neuquino, que es el corazón que nos atrapa, nos abraza y nos une en la confluencia con el Río Negro. Este lugar habla mucho de nuestra historia, de nuestro presente y de nuestro futuro”.

Acerca de la Península Hiroki

El “Área Natural Protegida del Parque Ribereño de la Confluencia”, conocida como Península Hiroki, fue creada en diciembre de 2020 por ordenanza 14.147.

Se trata de áreas ribereñas fundamentales para el equilibrio del ecosistema, con humedales que se encargan de retener y almacenar agua y albergan numerosas especies autóctonas acuáticas y terrestres.

