Insólito: borracho desaparecido se unió durante horas a la misión de su propia búsqueda

Mientras familiares y allegados emprendían una intensa búsqueda para dar con su ser querido, el hombre llamado Beyhan Mutlu decidió sumarse a la cruzada. Sin percatarse de que era a él a quien habían reportado como desaparecido.

Beyhan Mutlu, de 50 años, fue declarado desaparecido el martes 28 de septiembre en Turquía, luego de haber salido a tomar unos tragos con sus amigos. Según relataron sus compañeros, lo perdieron de vista tambaleando bosque en Cayyaka.

Frente a la desesperación de no saber dónde se había ocultado y siquiera si estaba con vida, fue que sus compañeros decidieron acudir a las autoridades locales. Se estableció un perímetro cerca del bosque antes mencionado y comenzó la búsqueda.

Luego de horas en las que no hubo avances en la investigación, Mutlu se hizó presente ante el cuerpo de policías que lo buscaban. Sin tener en claro lo que estaba ocurriendo, y todavía un poco aturdido por el alcohol, decidió aun así ayudar.

Familiares y allegados seguían buscando al hombre de 50 años sin saber que este se encontraba más cerca de lo que esperaban. El tiempo seguía corriendo y pocas eran las novedades sobre el hombre que continuaba desaparecido.

La situación se extendió hasta que el hombre fue consciente de que el nombre que llamaban era el suyo y finalmente respondió: “Estoy aquí”. Tras el incidente, Mutlu fue llevado a un lado por un rescatista que le hizo unas preguntas y tomó declaración.

“No me castigue con demasiada dureza, oficial”, habría dicho. “Mi padre me va a matar”. El hombre de mediana edad fue entonces llevado a su domicilio, según reportaron las autoridades, pero no está claro si enfrentará alguna sanción.

