Institución religiosa organiza nueva campaña de donación de sangre

Se realizará en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días -ubicada en Rioja 134- y los turnos se están dando desde las 9 horas hasta las 13. Es una importante iniciativa que permitirá ayudar a la sección hemoterapia del Hospital Provincial.

La donación de sangre durante lo que va de la pandemia por Covid-19 cayó un 80% en todo el país, segun datos oficiales. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días organizó junto al Centro Regional de Hemoterapia de la Provincia una campaña invitando a la comunidad a donar sangre para colaborar con la emergencia sanitaria.

El próximo miércoles 23 de Setiembre se llevará a cabo en las instalaciones de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Rioja 134) una nueva campaña de donación de sangre que organiza la mencionada iglesia en forma conjunta con la el Centro Regional de Hemoterapia de la Provincia de Neuquén.

El horario para poder acercarse y colaborar en el contexto de la emergencia sanitaria es de 9 a 13 horas y quienes quieran ser donantes y estén en condiciones para hacerlo pueden llamar al teléfono +5492995043838 para solicitar un turno.

Ya hay una cantidad de donantes confirmados, pero hay necesidad de sumar varios más para colaborar con esta campaña solidaria, y es necesario inscribirse con antelación para recibir los turnos correspondientes.

Cabe destacar que la donación se realizará bajo los protocolos sanitarios correspondientes para evitar cualquier riesgo de contagio para tranquilidad de quienes decidan acercarse a donar.

Existen patologías que requieren terapias de transfusiones de sangre o plaquetas. Una sola donación de sangre puede salvar tres vidas y la caída de donantes de sangre se presenta como un problema en este tiempo de pandemia.

Requisitos para donar sangre:

-Tener entre 18 y 65 años de edad.

-Pesar más de 50 kilos.

-Gozar de buena salud.

-No haber donado sangre en los últimos tres meses.

-No tener tatuajes y/o perforaciones con un tiempo menor a un año.

-No estar en ayunas. Se recomienda ingerir medio litro de agua antes de ir a donar.

-Presentar documento de identidad.

-No haber regresado de un viaje al exterior en los últimos 30 días, como así tampoco de CABA, provincias de Buenos -Aires, Córdoba, Santa Fe, Chaco y Tierra del Fuego y las ciudades de Bariloche y Loncopué.

-No haber estado en contacto con personas que hayan sido casos probables o confirmados de Covid-19 en los últimos

30 días.

-Si fue diagnosticado como un caso confirmado de Covid-19 no podrá ser donante hasta que se haya cumplido un plazo

mínimo de 90 días.

