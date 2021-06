Jimena Barón y un desopilante chat con la niñera de Momo

La Cobra compartió con todos sus seguidores el ida y vuelta que tuvo con la encargada de cuidar a su hijo.

Jimena Barón publicó un chat que la tiene como protagonista junto a la niñera de su hijo Morrison en el que le llama la atención con humor. Entre risas, la cantante le reclamó a Mari por qué no le dejó la comida preparada a Momo y ésta le explicó los motivos.

“Vos no tenés cara, vos realmente no tenés cara. Hoy llegás y decís ‘yo lo dejo a Momo en el colegio y después me voy porque tengo cosas que hacer’. Y ahora me decís ‘le dejé la comida a tu hijo’”, comenzó la jurado de La Academia, quien luego reveló que le preguntó: “A perfecto Mari, ¿dónde está la comida?”.

La Cobra relató que la mujer le respondió que eran las hamburguesas y que estaban en el freezer. “En el freezer, son las patys”, fueron las palabras de Mary según relató la actriz, quien también reprodujo la respuesta de la niñera por WhatsApp: “No podés, no podés. Pero decime, ¿Cómo le voy a dejar un Paty hecho que se seca? A ver, explícame”.

Con humor, Jimena protestó: “’Se seca’. Jamás nadie justificó así no trabajar”.

