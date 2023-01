La abogada de la presunta víctima de Dani Alves: «Es un caso con muchas más pruebas de lo habitual»

La letrada afirmó que su clienta no quiere un arreglo económico y que su deseo es que el brasileño pague en la cárcel.

Ester García López, abogada de la presunta víctima de Dani Alves, rompió el silecio y fue categórica contra el exjugador del Barcelona y la selección de Brasil, que está por cumplir una semana detenido por una denuncia de abuso sexual.

«Es un caso con más pruebas de las habituales y no es porque sea el acusado sea un personaje público. Hay más indicios porque las cosas se hicieron de inmediato. Hay muchas veces que las mujeres tardan 15 días, uno, dos meses en denunciar. Con eso desaparecen muchas pruebas», reconoció la letrada en diálogo con UOL Brasil.

Acto seguido, agregó: «Hay algunas figuras públicas que creen que están por encima del bien y del mal, que piensan que nunca le creerían a una chica como mi cliente».

Además, avisó que su clienta siempre fue clara en la intención de buscar que Dani Alves sea castigado. «Quiero cárcel, no dinero», fueron según ellas las palabras que uso al contratar su representación.

«Me comentaron que él (por Dani Alves) hace muchos tratos, pero yo voy a defender los derechos de mi cliente. Si ella no quiere un trato, no hay trato. Mi temor es que empiecen a presionar desde los medios para que llegue a un momento en el que diga no aguanto más», finalizó.

La insólita defensa del hermano de Dani Alves: «Cayó en una trampa y es víctima de una conspiración demonicodiabólica»

Dani Alves sigue en prisión preventiva en Barcelona y sin fianza tras la denuncia por presunta agresión sexual a una chica de 23 años en un boliche de la capital catalana la noche del 30 de diciembre de 2022. Su hermano, Ney, habló sobre los hechos y aseguró que el futbolista fue el objetivo de un engaño.

«Mi hermano cayó en una trampa. Mi familia no se va a rendir. Mi hermano tiene una carrera intachable en todo el mundo y este lío en el que se le ha metido esta hundiendo su carrera», afirmó en el programa Espejo Público de Antena 3. «Definitivamente haremos todo lo posible para sacar a mi hermano de este esquema demonicodiabólico en el que le metió», agregó sobre el trabajo de todos sus seres queridos para lograr la liberación de la cárcel Brians 2. También remarcó el sufrimiento por el que están pasando todos y calificó como «juego de ajedrez» a lo que está sucediendo.

