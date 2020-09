La angustia de Guillermo Andino, tras que su hija mayor le plantee irse del país

El conductor de Informados de todo reveló que Sofía, de 19 años, piensa en emigrar.

La crisis económica y social que atraviesa la Argentina genera la ilusión de muchas personas de irse a vivir al exterior, y según algunos estudios de consultoras, 8 de cada 10 consultados emigraría si tuviera las posibilidades.

El fenómeno es similar al que ocurrió en el 2001, y ameritó una profunda reflexión de Guillermo Andino (52) en Informados de Todo sobre una charla que tuvo con Sofía (19), su hija mayor junto a Carolina Prat.

“Yo tengo una hija, que está por cumplir 20 años, los chicos están desilusionados. Escuchan hablar a los políticos de una cosa y a los seis meses están haciendo otra cosa. El archivo te mata y los pibes no son giles: ‘¿Este no venía con otro discurso?’ Todo eso lo ven”, arrancó el conductor.

“Es un país que para muchos se ha convertido invivible, donde la han tenido que remar y muchos no se quisieron ir. Yo no me quiero ir, la quiero pelear acá. La verdad es que se me pone la piel de gallina cuando mi hija me pregunta cómo son Australia o España. Entonces, yo le pregunto en qué está pensando y después de eso viene la charla. Pero es un baldazo de agua fría”, continuó.

Entonces, una colega le preguntó cómo reaccionaría ante un planteo concreto de la hermana de Victoria y Ramón, y Guillermo reconoció: “Hoy, con todo el dolor del mundo la dejaría irse… Tenés que dejarlos volar a los chicos… ¿Qué me dolería y lloraría? Mil días…”.

Por eso, otro panelista indagó si era una idea firme, pero Guillermo Andino concluyó: “A ver, es la primera vez que intuyo que me están preguntando por algo. Nadie te pregunta porque sí”.

