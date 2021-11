La China Suárez fue lapidaria al enterarse de que Benjamín Vicuña estaría en pareja

A dos meses de haber vuelto a la soltería, el actor conoció a una mujer y su ex no se quedó callada.

Benjamín Vicuña fue el encargado de comunicar que ya no estaba en pareja con la China Suárez, con quien tuvo dos hijos. Lo contó en sus redes sociales y a ella no tardaron en involucrarla con otros hombres, como Mario Casas, Javier de Miguel, Nicolás Furtado, Mauro Icardi y Armando Mena Navareño. Ahora le llegó el turno a él, que parece haber encontrado el amor junto a una reconocida empresaria del mundo de la moda.

Este nuevo romance habría sido un alivio para la ex Casi ángeles, que en una reunión con amigos lanzó una frase bastante picante. “Que se vaya a cag…, así no me jode más a mí”, exclamó según reveló Paparazzi. Esto demuestra que entre ellos las cosas no terminaron bien, pese a que hace algunas semanas se los vio paseando juntos por Madrid con Magnolia y Amancio.

Benjamín Vicuña estaría muy bien acompañado. La mujer que le habría robado el corazón se llama Romina Pigretti, una empresaria conocida en el mundo de la moda por haber sido socia de Ginebra, la marca de Micaela Tinelli. Aunque hace algunos días coincidieron en un evento en Puerto Madero, por el momento prefieren no mostrarse juntos para ir paso a paso y no quemar etapas.

