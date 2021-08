La docente suspendida por increpar a un estudiante acusó al alumno de «macrista»

La mujer se defendió diciendo que la «pincharon» para que hablara de Macri y grabarla. Tiene miedo de quedarse sin trabajo. El video se viralizó ayer y la muestra gritand en medio de la clase por un cuestionamiento al actual Gobierno nacional.



Ayer se viralizaron una serie de videos en los que una docente de La Matanza increpa a un alumno por manifestarse en contra del Gobierno. Las imágenes, que muestran cómo la mujer le grita al estudiante durante varios minutos y pretende adoctrinarlo, provocaron el repudio generalizado de los principales referentes de la oposición y del propio oficialismo.

En medio del escándalo, Laura Radetich, la protagonista de las grabaciones, rompió el silencio en el programa que conduce el periodista Ernesto Tenembaum por Radio Con Vos, donde se refirió a lo ocurrido en la Escuela Técnica N° 2 de Ciudad Evita y esbozó una particular defensa.

A través del intercambio de varios mensajes con el medio, Radetich justificó: “Me filmó un alumno macrista. Me pinchó y me hizo hablar de Macri”.

Según Tenembaum, que reprodujo la conversación para los oyentes, la mujer prosiguió: “Ahora me voy a quedar sin laburo y voy a tener que buscar un abogado”. A continuación, dijo que su negativa a brindar una entrevista obedecía a su temor a que se generara una confrontación con el periodista y cerró con un cuestionamiento al alumno al que increpó en plena clase: “El pibe me filmó, pero no se filma cuando le dice ‘yegua’ a Cristina (Kircher)”.

A raíz de la difusión de los videos, la profesora fue suspendida y la jefatura distrital de La Matanza inició la correspondiente pesquisa.

