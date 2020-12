La ex suegra de Vicky Xipolitakis escribió una angustiante carta por no poder ver a su nieto

La vedette mantiene un conflicto legal con su ex pareja y el menor de 2 años sigue sin poder tener contacto con su familia paterna. Su abuela escribió una carta abierta pidiendo verlo.

ientras que Vicky Xipolitakis y Javier Naselli mantienen una disputa legal en la justicia por la división de bienes, cuota alimentaria y conflictos económicos. Salvador Uriel, de 2 años, sigue rehén de esta situación y no tiene contacto alguno con su familia paterna.

Teresa, la madre de Javier Naselli, hizo pública una conmovedora carta donde explica su tristeza dentro del presente que vive y reveló que ya no tiene vínculo alguno con su nieto.

Frente al cumpleaños de su nieto no pudo evitar escribirle una conmovedora carta: “Feliz cumple Salvador, prometo un día darte un abrazo grande y dejarte saber todo lo que tu familia del lado paterno te ama. Mi querido y adorado ñietito, deseo estar con vos en tu segundo cumpleaños. En el primero solo te vi en revistas, televisión y todos los medios. Entonces me dije, ‘en el segundo voy a estar a tu lado’, y otra vez no es así”, expresó en el comienzo de su carta, leída en Los ángeles de la mañana, el ciclo de Ángel de Brito.

Sin hacer referencia expresa a Vicky, agregó: «Un nieto es sangre de tu sangre; vos sos mi herencia y le pido a Dios que me de tiempo de encontrarnos. A mis otros nietos los tuve tiernamente en mis brazos pero a vos ni una caricia, ni una canción de cuna para hacerte dormir cerca de mi corazón hasta verte dormir plácidamente». Se lamentaba.

Por último y para finalizar el mensaje escribió: «No pude cambiar tu pañal, ni darte el biberón, ni darte la mano cuando empezaste a caminar”, concluyó el desgarrador texto de Teresa.

Recordemos que cuando Salvador cumplió años su abuela fue a verlo, pero no la dejaron ingresar, ella le había preparado un cumpleaños con globos y torta al que el niño nunca accedió.

