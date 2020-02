La furia de Cinthia Fernández tras los rumores de romance con un senador radical

Ayer corrieron rumores sobre una relación entre Luis Naidenoff, senador radical por Formosa, y Cinthia Fernández. Sin embargo, ambos salieron a desmentirlo.

El senador radical Luis Naidenoff fue fotografiado cerca de la modelo Cinthia Fernández en pleno carnaval de Corrientes y los rumores acerca de una relación entre ambos no tardaron en propagarse. Sin embargo, ayer por la tarde ambos salieron a desmentir el vínculo. Enojada, Fernández denunció que hicieron difundir “fotos haciendo parecer otra cosa”.

Todo comenzó ayer, luego de que el periodista Ángel De Brito publicara una serie de fotos donde se ve a Naidenoff, presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, muy cerca de Cinthia Fernández. Incluso en una de las imágenes parece que la toma de la cintura. Las imágenes avivaron los rumores sobre un romance, aunque rápidamente fueron desmentidos, tanto por el político formoseño como por la ex participante del Bailando, que incluso llegó a decir que fue todo parte de una “maniobra de prensa”.

La primera en salir al cruce de las versiones fue Fernández. Por Twitter, disparó: “Aclaro que la prensa de esta gente, de estos políticos, pidió que fuéramos al palco a sacarnos una foto con estos dos, que no sé quiénes son, con todo respeto. Nos pidieron varias fotos a Marcelo Polino y a mí. Qué casualidad, difunden fotos haciendo parecer otra cosa”.

La furia de Cinthia Fernández no quedó ahí. “Nunca por casualidad estuve, estoy, ni voy a estar con nadie. Justamente, mi situación es bastante dolorosa por mi ex pareja (en referencia a Martín Baclini) de la cual sigo enamorada y respeto muchísimo aunque hoy no sea su pareja”, agregó.

En este sentido, detalló que los rumores de romance “son una mentira”. “Espero que se hagan cargo de habernos pedido acercarnos al palco a sacarnos fotos con estas dos personas, sino está Polino de testigo”.

El senador Naidenoff se expresó en el mismo sentido. También por Twitter, el dirigente radical aseguró que fue “víctima” junto a Fernández “de una maliciosa interpretación de una foto tomada desde un ángulo que no refleja lo que sucedió”. “No conozco a Cinthia Fernández pero entiendo su malestar. Yo también fui invitado, ambos somos víctimas. La aclaración es necesaria por respeto a los involucraos y sus familias”, detalló Naidenoff.

Comments

comments