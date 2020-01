La Justicia imputó a Pablo Rago por abuso sexual y no podrá salir del país sin autorización judicial

La denuncia contra el actor fue presentada a fines del 2019 por la maquilladora y actriz Érica Basile.

Pablo Rago fue imputado por el supuesto abuso sexual de una maquilladora y no podrá abandonar la Argentina sin autorización judicial. La denuncia contra el actor fue presentada por la también actriz Érica Basile, quien lo acusó por una presunta violación que habría tenido lugar en el 2015.

El abogado de Basile, Alejandro Cipolla, reveló que el Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 54 decidió imputar a Rago y por eso tendrá que pedir permiso para salir del país. Además, tampoco podrá abandonar su domicilio por más de 24 horas, entre otras limitaciones a sus movimientos.

“Además tenemos medidas de prueba aprobadas para que se trabaje durante la feria judicial. La causa avanza y a Érica le van a realizar distintos peritajes psicológicos y psiquiátricos”, detalló Cipolla. Mientras que la denunciante sostuvo en una entrevista radial que entre ella y Rago “había química” y por eso fue en ese momento a la vivienda del actor.

“Cuando llegué estaba todo muy bien, hasta que se presenta una situación que yo no esperaba, que no es lo que yo practico. Me pide una práctica sexual, yo me niego y él se enoja y se pone agresivo. Me empieza a insultar, a denigrar”, relató Basile, quien confesó además que antes se habían besado.

“Hasta ahí estaba todo bien, pero saltó con eso que no tenía nada que ver, al menos para mí”, continuó y precisó luego que pese a su negativa “directamente hubo penetración”. “Me arruinó la vida porque me humilló. Me siento humillada por completo. Estoy entera por mis cuatro hijos, que los amo y son mi orgullo”, finalizó en su testimonio.

