La OMS desaconsejó una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19

La iniciativa de Pfizer está siendo evaluada por Brasil y Chile debido a la baja eficacia de los sueros frente a la variante Delta.

Hace unos días, como consecuencia de la variante Delta y su capacidad para desafiar la eficacia de algunas vacunas, comenzó a plantearse la posibilidad de una tercera dosis para reforzar la inmunidad contra el COVID-19. Sin embargo, en las últimas horas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) no solo echó por tierra esta iniciativa, sino que además pidió que los países con excedentes de vacunas las donen a las naciones más atrasadas en la vacunación.

“Los datos científicos no justifican por el momento esa dosis de refuerzo, que además incrementa la desigualdad en un momento en el que muchos países en desarrollo todavía no han podido inmunizar a sus poblaciones más vulnerables”, advirtió Didier Houssin, presidente del Comité de Emergencia de la máxima entidad de la salud mundial.

La semana pasada, Pfizer y su socio alemán BioNTech anunciaron que en agosto solicitarán a las autoridades sanitarias de los Estados Unidos autorización para una tercera dosis con el fin de impulsar la producción de anticuerpos y así elevar la protección ante la irrupción de nuevas variantes.

Las autoridades sanitarias de los EE.UU deslizaron la posibilidad de que algún día se necesite una inyección adicional, como ocurre con muchas otras vacunas. Es por ello que están en curso múltiples estudios para poner a prueba distintas posibilidades: una tercera dosis simple, una vacuna de una marca distinta a las dos dosis anteriores o una vacuna diseñada especialmente para proteger contra las nuevas variantes.

Sin embargo, las compañías no divulgaron datos científicos y desde el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas respondieron tajantemente que por ahora no se necesitan más dosis. En el mismo sentido, los funcionarios de la salud advirtieron que será el gobierno -y no las farmacéuticas- quien decidirá si eso cambia.

En la región, Brasil y Chile también comenzaron a evaluar la aplicación de una tercera dosis debido a estudios que señalarían una mayor endeblez de la vacuna china Sinovac (popular en esos países) frente a la variante Delta.

