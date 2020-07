La primera persona recuperada de Covid-19 de la provincia donó plasma por tercera vez

Desde el 16 de junio, ya fueron 16 las donaciones de plasma que se realizaron en la provincia de pacientes recuperados de Codiv-19.

A pesar de no ver su sonrisa por el uso del cubrebocas, la satisfacción de Eduardo de ayudar a otras personas se puede ver en el brillo de sus ojos. Él es la primera persona que recibió el alta de Covid-19 en la provincia y ya va por su tercera donación de plasma en el Centro Regional de Hemoterapia (CRH).

Es que, desde mediados de junio, la Provincia comenzó a realizar colectas de plasma de pacientes recuperados de Covid-19 en el marco de un plan estratégico creado por el ministerio de Salud de la Nación, en el contexto de la pandemia, basado en un ensayo clínico que procura obtener un medicamento a partir del plasma sanguíneo de personas que tengan el alta definitiva de la enfermedad.

Como parte de un trabajo articulado entre el Sistema Público de Salud y el subsector privado, la provincia dispone del CRH y de tres Hemocentros en el subsector privado (todos en la Zona Sanitaria Metropolitana), habilitados para realizar el procesamiento de las donaciones de plasma de pacientes recuperados de Covid-19.

Así, mientras Eduardo realizaba su tercer procedimiento de extracción relató cómo fue recibir la noticia de que era Covid positivo y su manera de transitar la enfermedad en aislamiento durante casi un mes. Expresó que “lo importante es saber que de esta no se sale solo”, a la vez que destacó el acompañamiento de todo el personal de salud, familiares y amigos.

Luego, el hombre contó que durante su internación continuó trabajando y realizando ejercicio. “Transitarlo fue muy fácil, nunca estuve aburrido, tuve la compañía de mucha gente, eran entre 60 y 70 mensajes de WhatsApp y videollamadas por día”, detalló.

Una vez con el alta definitiva recibió el llamado del CRH, en el que lo convocaban a donar plasma. “Me llamaron y me contaron que se había comenzado a realizar este procedimiento en la provincia y que podía servir y ayudar a otros”, recordó Eduardo y dijo: “Mi primera sensación después del llamado fue tengo que ir, y hoy ya voy por mi tercera donación”.

Eduardo, a través de su historia, quiere incentivar a que todas las personas que se han recuperado de coronavirus y puedan donar plasma se acerquen a hacerlo. “Lo importante es venir, acá hay un equipo excelente que te trata de maravilla”, afirmó y reforzó la idea de que es importante derribar los mitos que existen detrás de la donación. “Hay que buscar la forma para que la gente empiece a enterarse. Es muy fácil venir a donar, no pasa nada, salís y seguís con tu vida normal, no he tenido ninguna contraindicación, ni dolor”, aclaró.

Hoy, a sus 64 años, la rutina de Eduardo se ha visto modificada, ya que una vez por semana va a donar plasma. “Es aprender a convivir con esto y entender que nos les pasa a los otros solamente y que todos somos tan vulnerables como el de al lado. El objetivo es que no debemos dejar de estar”, agregó.

Tal como indicaron desde el CRH, del 16 hasta ayer se realizaron 16 procedimientos en total. Paulina Rodríguez, coordinadora del CRH, explicó: “El procedimiento es seguro, todos los materiales son estériles y los profesionales acompañan en todo momento”.

Asimismo, Rodríguez recordó cómo es el mecanismo para citar a los pacientes recuperados y comentó: “A partir de la lista que nos da el sector de Epidemiología del ministerio de Salud de los casos recuperados, nosotros vamos depurándola de acuerdo a distintos criterios, viendo que cumplan con los requisitos para poder donar y ahí tomamos contacto con ellos”.

Cabe resaltar que la donación de plasma de pacientes recuperados de Covid-19 puede beneficiar a tres pacientes con el virus. La misma está destinada prioritariamente a aquellos pacientes internados por Covid-19 con cuadros moderados y graves y puede administrarse en cualquier terapia intensiva de la provincia. A su vez, dado que el plasma es un componente de la sangre que el organismo sustituye rápidamente, los donantes pueden llegar a donar en más de una oportunidad.

Es importante aclarar que el personal del CRH es quien se contacta de manera telefónica con los potenciales donantes -previamente seleccionados-, y les brinda información sobre la donación en sí y sobre el beneficio que ello tendría para las personas con Covid-19.

