La producción de petróleo creció casi el 30 por ciento en 2021

Conocidas las cifras de diciembre, el año pasado terminó con una producción acumulada de 71 millones de barriles de petróleo. El incremento de la producción de gas también tuvo un aumento de casi 7 por ciento en el año.

La producción de petróleo en la provincia del Neuquén tuvo un incremento del 29,67 por ciento en 2021 con respecto al año anterior. De acuerdo a las cifras brindadas por el ministerio de Energía y Recursos naturales, en diciembre último, la producción diaria de petróleo alcanzó los 244.586 barriles.

Estos guarismos implican un incremento del 49,18 por ciento con respecto a diciembre de 2020 y del 3,27 por ciento en comparación con noviembre de 2021. La producción acumulada de 2021 fue de 71 millones de barriles de petróleo, superando en casi un 30 por ciento a la producción de 2020, que fue de 57 millones de barriles.

El incremento de diciembre se explica principalmente por el aumento de producción en las áreas Loma Campana, Lindero Atravesado, Cruz de Lorena, Aguada del Chañar y Bajo del Choique.

“Yo dije a mediados del año pasado que íbamos a superar los 235.000 barriles por día y alguno no me creyó. Me quedé corto, porque superamos esa cifra. Lo soñamos, nos comprometimos y lo estamos cumpliendo. Vamos a pagar todos los costos para seguir concretando el potencial que tiene Vaca Muerta”, dijo el gobernador Omar Gutiérrez.

Además, aseguró: “esto es fruto de la previsibilidad, de la certeza y de los acuerdos entre los sectores de la actividad. De esta manera los municipios reciben más recursos y cuando tienen excelentes intendentes como Mariano Gaido, tienen en claro dónde invertir esos pesos, algo que constituye una política pública que beneficia a las actuales y a las futuras generaciones.

El mandatario destacó que “esta producción récord de petróleo no hace otra cosa que certificar la calidad geológica de Vaca Muerta” y anticipó: “no nos podemos quedar acá, hay que seguir profundizando la actividad y encarar rápidamente la ampliación y construcción de nuevos oleoductos y gasoductos que nos permitan transportar esta producción y ponerla al servicio de otras regiones del país y también para la exportación.

En cuanto al gas, la producción de diciembre fue de 78,99 millones de metros cúbicos por día, lo que representa un incremento del 30,47 por ciento con respecto a igual mes de 2020, del 2,09 por ciento frente a noviembre último y del 6,85 si se compara todo 2021 con el año anterior. El acumulado de 2021 fue de 26.330 millones de metros cúbicos de gas frente a los 24.650 millones de metros cúbicos de 2020.

El aumento en la producción de gas durante diciembre se debe al incremento registrado en las áreas Loma de la Lata-Sierra Barrosa, San Roque, Aguada De Castro, y Aguada Pichana Este.

