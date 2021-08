La provincia resguarda los usos que se le dan al agua

Desde la subsecretaría de Recursos Hídricos, además de trabajar en un relevamiento exhaustivo de las necesidades que presentan las localidades afectadas por la sequía, se actúa como veedor de los usos que se dan al recurso hídrico de las cuencas que atraviesan la provincia.

Ante la situación que presentan hoy las cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Colorado -una persistente sequía producto de las escasas nevadas y ausencia de precipitaciones- el gobierno de la Provincia, a través de la subsecretaría de Recursos Hídricos, realiza un control exhaustivo sobre los usos que se le dan al agua; además de una serie de obras y acciones que apuntan a mitigar las consecuencias de la sequía.

Según precisó la directora provincial de Fiscalización Hídrica, Betina Laurenzano, “las regiones más afectadas son la cuenca del río Neuquén y la cuenca del río Colorado por las bajas precipitaciones. Esto va a afectar no solo al caudal de los ríos, sino también a la recarga de los acuíferos, al contenido de humedad del suelo, es decir que no solo se verá menos agua en los ríos si no que se profundicen los niveles de los acuíferos freáticos, muchas vertientes tengan retrocesos, la pastura tenga menor desarrollo, etc., trabajando sobre la hipótesis más desfavorable equivalente al periodo octubre 1998- abril 1999.”.

Usos del recurso

Sobre el uso que se le da al recurso, explicó que “en el caso de la actividad industrial, incluida la hidrocarburífera, se le permite utilizar un porcentaje mínimo de la disponibilidad de las cuencas” e indicó que ese consumo “representa una parte muy reducida del agua que transportan los ríos”.

Según los registros de la subsecretaría de Recursos Hídricos, del río Limay las industrias radicadas en la provincia del Neuquén captan hasta el 0,3% del caudal, el 0,5% se capta para consumo humano y para riego el 1%. En tanto que en el caso del río Neuquén, el 2,1% se toma para consumo humano, el 4, 5% lo captan las industrias y para riego se capta el 55,7%; del cual la gran mayoría -más del 80%- corresponde al Sistema del Alto Valle de Río Negro.

Acciones

El pasado 11 de agosto, el gobierno de la provincia emitió el decreto de Emergencia Hídrica, Social y Productiva que contempla- entre otras acciones- la ejecución de obras que garanticen la provisión de agua para consumo y riego.

Para esto, se trabajó de forma inmediata con los intendentes y presidentes de comisiones de fomento, con los distintos estamentos tanto públicos como privados y organizaciones intermedias, para llevar adelante un relevamiento de las localidades que serán más afectadas, definiendo acciones para paliar la situación, incluyendo el alquiler de horas-máquina, para que se pueda ingresar agua a los sistemas de riego y llevar tanques australianos a los lugares afectados.

Laurenzano señaló que “la situación es compleja” y si bien descartó que por el momento se apliquen restricciones, hizo énfasis en las buenas prácticas “en la gestión y uso del agua, como ciudadanos, como industria, debemos abogar por un uso racional del recurso”, sostuvo.

