La reacción de Silvia D’Auro al conocer que su hija Morena Rial la demandará ante la Justicia

Tras la grave acusación de la mediática, se conoció la estrategia que tomará su madre en este nuevo conflicto.



Hace algunos días, Morena Rial lanzó una grave acusación contra su madre, Silvia D’Auro y anunció que la demandará ante la Justicia. Y ahora se dio a conocer la reacción de la productora tras las filosas palabras de su hija.

Actualmente, Silvia D’Auro vive en la Patagonia junto a su pareja, precisamente en la ciudad de San Martín de los Andes. Fuentes cercanas a la exesposa de Jorge Rial aseguraron a Paparazzi que D’Auro «va a mantener su postura de no contestarle y estar en silencio».

Recordemos que Morena le respondió a un seguidor en su cuenta de Instagram que le preguntó por la relación que tiene con su madre, y la joven disparó contundente: “Gracias a Dios no tengo nada que ver con esa señora, no tengo contacto, nada, pero la Justicia se va a encargar porque yo ya le pedí a mi abogado que se haga cargo de todo lo que no se hizo cargo durante 11 años chicos, 11 años”.

En esa oportunidad, Morena Rial agregó lapidaria: «Hace 11 años desapareció. Dejó a dos menores básicamente con su papá, que gracias a Dios nos supo cuidar muy bien pero la verdad que terrible hija de put* y yo hoy teniendo un hijo entiendo muchas cosas. Y comprendo que lo que ella hizo fue abandonar, porque eso es un abandono. Yo no entiendo para qué mierd* nos adoptó si nos iba a terminar abandonando. Así que bueno Silvita, te mandamos muchos besitos y nos veremos en la Justicia, mamita. Igual no quiero que piensen que me afecta o me puede llegar a afectar lo que diga esta señora porque es una loca psiquiátrica. O sea, quien no sabe cuidar a sus hijos claramente está en falta con uno mismo. Allá ella».

Silvia D’Auro actualmente trabaja como productora en una radio online en San Martín de los Andes, y mantiene su oficina de Palermo dedicada a la publicidad. En los últimos años, D’Auro optó por resguardarse en el silencio, tras haber lanzado duras acusaciones contra Jorge Rial, y finalmente en 2018 cerró su cuenta de Twitter.

