La sorpresiva carta que le dejó Coldplay a la artista que convocó de emergencia para uno de sus shows

Zoe Gotusso iba a ser la responsable de tocar antes de la banda británica, pero durante la sexta fecha se enfermó y no pudo asistir; en su lugar estuvo Clara Cavallero

Coldplay continúa con su racha de presentaciones en el Estadio de River Plate y gracias a su elaborada puesta en escena, a una serie de invitados sorpresa y a los múltiples guiños a la cultura argentina que decidieron sumar al espectáculo, fue catalogado como una experiencia “inolvidable”.

Aunque noche tras noche sobre el escenario fluye todo sin problemas, en el detrás de escena hubo algunos imprevistos que debieron solucionarse de un minuto a otro, como fue el caso del acto de apertura de la sexta fecha. Luego de que Zoe Gotusso se enfermara, debieron convocar de emergencia a otra artista para que ocupara su lugar. La elegida fue Clara Cava quien, tras dar un show exitoso, recibió un tierno mensaje de parte de la banda británica.

El miércoles, apenas un par de horas antes de tener que presentarse frente a la multitudinaria audiencia, Zoe Gotusso acudió a sus redes sociales para dar una triste noticia. “Hola a todos, les quería contar que hoy amanecí con mucho dolor de garganta y esta tarde no voy a poder acompañar a Coldplay. Me apena mucho porque me hacía ilusión verlos”, escribió. Y finalizó: “Ya me estoy recuperando y espero verlos el viernes ahí”.

Minutos después, desde la cuenta oficial del conjunto de pop-rock le desearon una pronta recuperación a la artista oriunda de Córdoba y anunciaron que su lugar sería ocupado por Clara Cava. La joven de 28 años, quien debutó en los grandes escenarios de la movida musical nacional recién en el 2022, aceptó sin dudarlo, Más tarde reveló que, al tratarse de un imprevisto, todo fue contra reloj, ya que se enteró a las 3 de la tarde que tenía que estar a las 4 en el Monumental para las pruebas de sonido.

La creadora de Azul Es Donde Siempre Estoy no tuvo mucho tiempo ni para prepararse ni para procesar el hecho de que pisaría las mismas tablas que uno de los artistas más populares de los últimos años. No obstante, todo salió bien y, como era de esperarse, la experiencia fue casi un sueño hecho realidad. Una vez finalizada la velada, compartió con sus más de 27 mil seguidores de Instagram los fragmentos más destacados.

“No caigo de todo lo que sucedió ayer. Acá probando sonido para abrir en River para abrir la noche de Coldplay, banda que admiro infinito y estadio al que vine tantas veces para ver tantos recitales y que siempre soñé algún día estar ahí”, escribió, encima de una foto del auditorio aún vacío.

Y continuó: “Gracias a mi equipo que corrió para llegar con todo y a Coldplay por prestarme un ratito su escenario y su público. Son gigantes y al mismo tiempo generosísimos. Gracias, me voy a acordar de este día por siempre”.

Poco después mostró el agradecimiento que recibió de parte de los protagonistas del Music of the Spheres Tour, quienes le dejaron una tarjeta escrita de su puño y letra en la que manifestaron: “Clara, gracias tanto tanto. Love, Coldplay”. Emocionada, la intérprete de “Me pasé la Mañana” expresó: “Me dejaron una cartita, o sea no pueden ser más atentos, cálidos y buena gente”.

Comments

comments