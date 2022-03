La tajante frase de Scaloni sobre Julián Álvarez

¿Por qué no tiene más minutos en la cancha? El director técnico de la Selección habló en la previa del viaje a Ecuador y se refirió a la situación del delantero de River Plate.

La selección se prepara para medirse ante Ecuador en Guayaquil este martes a las 20:30 horas. En la previa del duelo que enfrenta a dos equipos clasificados, el DT argentino habló en conferencia de prensa y destacó que planea algunos cambios en el once titular.

Una de las dudas que dejó el partido ante Venezuela tiene de protagonista a Julián Álvarez, y es que todos se preguntan por qué no tiene más minutos en la cancha. El joven estrella que ya es parte del Manchester City se ilusiona con entrar de titular con la albiceleste y Scaloni habló al respecto.

«Hay otros, son 23, puede ser que sí. No me gusta hablar individualmente. Sobre todo de Julián Álvarez, que es el chico de moda en la Argentina. Y nosotros lo adoramos, lo queremos un montón y es un gran jugador», manifestó Scaloni al ser consultado sobre las chances del cordobés de ser parte del equipo desde el arranque.

«Que no juegue de entrada no quiere decir que no confiemos en él. Al contrario. Es un gran jugador y está a disposición como los 23 que tenemos. Vamos a ver cómo están los jugadores pero la idea es tener alguna variante, dentro de las posibilidades», sentenció el DT, quien todavía no confirma la alineación titular.

