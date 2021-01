Las hijas de Cinthia Fernández le pidieron que se case con Baclini: «Con Martín sí»

Durante la madrugada, las pequeñas Charis, Bella y Francesca respondieron preguntas en las redes sociales y lanzaron importantes definiciones sobre su mamá.

Cinthia Fernández y sus tres hijas Bella, Charis y Francesca tienen una importante conexión en las redes sociales con sus seguidores. Tal es así, que en los últimos meses, las pequeñas lanzaron junto a su mamá su propio canal de Youtube con videos de divertidos momentos familiares. En aislamiento preventivo, las pequeñas se sumaron a un divertido cuestionario realizado por los seguidores de Instagram y no dudaron a la hora de responder con ternura sobre Martín Baclini.

«¿Les gustaría que su mamá se case?», fue una de las preguntas principales. Automáticamente, las tres respondieron al unísono con un contundente «No». La pequeña Bella agregó: «Con Martín sí». Luego, una de las mellizas tomó la palabra dejando sorprendida a Cinthia que rápidamente cortó el video: «Martín era el novio de mamá pero después una chica le robó el novio a mamá».

Hace un tiempo, Martín Baclini habló de la especial relación que tiene con las hijas de Cinthia Fernández: «Las nenas me mandan mensajes y corazoncitos porque tienen teléfono ahora. Yo le dije a Cinthia ‘si sumo en tu vida, voy’. Es un amor sano y humano, yo puedo estar para todo en su vida, lo único que no hacemos es tener intimidad. Ellas me llamaban y me decían que querían verme. Esas criaturas me enseñaron muchísimo. No sabía lo que era una relación con hijos, no tengo hijos. Y de repente, llegaron cuatro mujeres a llenarme de amor».

«Son muy especiales las nenas de Cinthia. El abrazo que te dan es un abrazo diferente a todo. Quiero estar en sus sueños, en sus vidas. La última vez que las vi fue antes de Navidad. Tengo las llaves de la casa. Fue consensuado ir. Fue muy lindo”, concluyó Baclini a corazón abierto.

Otro momento del cuestionario fue cuando les consultaron a las hermanas si estarían dispuestas a tener un nuevo hermanito o hermanita. Nuevamente, la respuesta fue «No». Una de las mellizas argumentó: «No, porque vamos a ser cuatro» y Francesca agregó: «No, porque no le quiero limpiar el pañal».

«¿Qué es lo que más les gusta de su mamá?». «El amor», respondió Bella abrazando a Cinthia. «¿A quién quieren más a mamá o a papá?», fue otra de las preguntas más picantes hacia las pequeñas. Sin embargo, las mellizas lejos de elegir entre sus padres pese a los conflictos, respondieron «A los dos» y Francesca afirmó con ternura: «Yo amo a mi familia».

«¿Les gusta que su mamá sea famosa?» les preguntaron y todas respondieron «Sí» mientras que Bella cerró contundente: «Porque es la mejor mamá».

