Las mejores frases de Lionel Messi en su despedida de Barcelona

Un Messi sumamente conmovido le habló al mundo y cerró un ciclo de más de 20 años en el club catalán. Repasá lo más destacado.

Finalmente, entre lágrimas, Lionel Messi le puso punto final a su historia en el Barcelona. En el Auditorio 1899 del Camp Nou, la Pulga brindó una conferencia de prensa, en la que se lo vio conmovido como nunca, para despedirse de los hinchas Culés después de más de 20 años.

A continuación, repasá las mejores frases de la conferencia de prensa de Messi: desde su intención de seguir en Barcelona, el agradecimiento a la gente, la charla con Laporta, la espina que le quedó, su mejor momento, su futuro y la posibilidad de irse al PSG.

Messi, ante la pregunta de si podía haber hecho algo más para quedarse:

«Yo había bajado mi ficha 50%, después de eso no me pidieron nada más. Así fue todo. Hablo por mi, siempre fui de cara con el socio, nunca mentí, fui transparente. Se dicen muchísimas cosas, pero no todas son verdades. Lo que más me importaba era decirle la verdad a la gente, que tanto me dio».

Messi y la espina que le quedó en Barcelona:

«Me queda la espina de no haber conseguido otra Champions Legue más, pero esto es fútbol, me tocó ganar otras cosas más. No me arrepiento de nada, dimos el máximo. Pero es verdad que me quedó esa espina. Uno de mis objetivos es volver a ganarla y terminar mi carrera con los máximos títulos posibles. Quiero alcanzar a Dani Alves (en títulos)».

Messi asegura que quiso quedarse en Barcelona:

«Hice todo lo posible por quedarme y no se pudo. No tengo más nada que decir, hicimos todo lo que se pudo».

Messi, sobre la foto con los jugadores del PSG:

«El día antes de venir a Barcelona nos íbamos a juntar con Di María y Paredes. Me llamó Ney y me dijo de juntarnos y comer un asado. Y nos sacamos una foto después todos. Me decían en broma ´venite a París´. Pero no hay nada raro, fue solo una foto de amigos».

Messi, qué va a pasar cuando «le caiga la ficha» y su futuro:

«Cuando me vaya, me va a caer la ficha y va a ser peor. Pero voy a seguir jugando al fútbol que es lo que más quiero y se me va a pasar un poco. Quiero seguir sumando títulos a mi carrera. De paso saludo a Dani Alves, por los Juegos olímpicos. Voy a intentar pasarlo en títulos. Quiero ir a un club donde pueda competir y seguir ganando».

Messi y su mensaje para el presidente de La Liga:

«El club no quería endeudarse más. No tengo nada para decirle a Tebas. Las veces que me lo crucé tuve un saludo cordíal. No tengo nada que decirle».

Messi: «Teníamos todo arreglado»:

«Teníamos todo arreglado, no había ningún problema. Nunca le mentí a la gente».

Messi y la posibilidad de una despedida en el Camp Nou:

«Estoy dispuesto a cualquier cosa por esta gente, obviamente que sí, pero no va a ser lo mismo».

Messi, sobre su charla con Laporta después de las elecciones:

«Cuando pasaron las elecciones fui a comer y hablé con Laporta. Después de eso estaba convencido que iba a seguir. No había problemas con el contrato. No tuve dudas y sabíamos lo que teníamos pensado hacer».

Messi, sobre el futuro del Barcelona sin él:

«El club es más importante que cualquiera. La gente se va a terminar acostumbrando. Tiene una gran plantilla y vinieron grandes jugadores, al final todo se acomoda».

Messi y el momento más difícil de su carrera:

«Sin dudas es el momento más difícil de mi carrera. He tenido muchas derrotas, pero al otro días volvés a entrenar y tenés revancha, pero ahora es otra cosa, es el final en este club. No me quería ir y por eso la tristeza».

Messi y cómo quieren que lo recuerde:

«Crecí con los valores de este club, siempre traté de hacerlo con humildad. Que cada uno me recuerde como quiere, yo soy un agradecido. Los títulos, ganados, las derrotas, que me hicieron crecer…Gracias a Dios tengo muchas cosas para recordar».

Dónde va a jugar Messi:

«PSG es una posibilidad. A esta hora no tengo nada arreglado. Tuve varios llamados y muchos interesados, pero no hay nada cerrado».

Messi y por qué no se queda en Barcelona:

«Estaba todo arreglado y por el tema de La Liga no se pudo hacer a último momento. Quería quedarme, hice todo lo posible y no se pudo».

Messi y con qué momento se queda de su estadía en Barcelona:

«Es muy difícil quedarme con un momento, son muchos años y muchas cosas vividas. Pero quizá el momento que me tocó debutar, fue un sueño, donde arrancó todo».

Messi, llorando desconsoladamente:

La Pulga se quebró después de sus primeras palabras.

Messi, el agradecimiento a los hinchas y la posibilidad de volver al Barcelona:

«Quiero agradecerle a los hinchas, por el amor que me demostraron. Me hubiese gustado despedirme con el Camp Nou lleno. Puedo volver a este club en cualquier momento y lugar, es el mejor del mundo».

Messi, entre lágrimas, dice adiós al Barcelona:

«En estos últimos días, he estado pensando que me podría quedar y la verdad que esto es muy difícil después de tantos años. No estoy listo para esto. El último año estaba convencido de irme, pero este año no es lo mismo, estaba seguro que me quedaría aquí, en casa. Han sido increíble estos años. Hoy tengo que decirle adiós a todo esto. Estoy acá desde que tengo trece años y hoy me estoy yendo. Este club ha sido muy respetuoso conmigo y tengo que agradecer por todas las cosas que pasé acá, que me ayudaron a crecer y hacer la persona que soy hoy. Di todo desde el primer al último día».

