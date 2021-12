Le pegaron a la salida de un boliche, lo dejaron inconsciente y luego lo robaron

Tuvo que ser hospitalizado con politraumatismos en distintas partes del cuerpo.

Un joven de 25 años fue víctima de una brutal golpiza de parte de una patota ocurrida a la salida de un boliche de la localidad bonaerense de Marcos Paz. Tras la agresión, que sucedió el domingo pasado a la madrugada, el muchacho quedó tendido en el piso inconsciente, y la situación fue aprovechada por los atacantes para robarle las pertenencias.

El incidente quedó registrado en un video captado por un testigo. En las imágenes se puede ver como le joven golpeado, identificado como Nahuel Delgado, llega caminando solo por la calle cuando es interceptado por el primer agresor en la esquina de Bartolomé Mitre y Lavalle. En apariencia está alcoholizado.

El atacante lo embiste de sorpresa y lo noquea. Una vez tendido en el piso, se acercan dos amigos del agresor que le siguen pegando a Delgado. Finalmente, aparecen en escena otros dos muchachos que se agachan, le roban la ropa y sus pertenencias al joven apaleado, que está indefenso y sin reacción.

La agresión y el robo sucedió a plena luz del día a dos cuadras del boliche. En ese momento por el lugar circulaban gran número de autos y peatones que no reaccionaron e defensa del muchacho golpeado. Tras un llamado al 911, llegó un patrullero que dio aviso a un servició de emergencias médicas y fue trasladado al hospital local.

Fuentes policiales indicaron que Delgado permaneció internado alrededor de 5 horas. Presentaba cortes en su rostro y politraumatismos en varias partes del cuerpo, además un alto grado de alcohol en sangre. Una vez recuperado le dieron el alta. La agresión fue consecuencia de una discusión que se dio adentro del boliche.

Como la víctima no pudo identificar al agresor no se radicó una denuncia penal. Sin embargo, la Fiscalía Número 5 de Mercedes intervino de oficio y mandó a pedir no solo las imágenes del testigo sino también de las cámaras de seguridad del boliche, el municipio y de los comercios cercanos al lugar del ataque.

