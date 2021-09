Leo García: un video de la golpiza desmiente la versión del cantante sobre un ataque homofóbico

Las cámaras relevadas por la Justicia de General Rodríguez contradicen lo que García expresó en Instagram y en su declaración ante la Policía. El hecho fue definido como una “pelea de borrachos”.

Ayer por la mañana, el cantante pop Leo García, autor de hits como Morrissey o La Isla del Sol, subió una serie de preocupantes video a su cuenta de Instagram, seguida por casi 45 mil personas. En esos videos, aseguró haber sido agredido la noche anterior en la zona de General Rodríguez, donde vive en un departamento hace varios meses, en una cervecería o a la salida de la misma. Dijo que sufrió un ataque homofóbico “por ser homosexual” tras insinuársele a un hombre.

Con su cara ensangrentada por un corte en la frente, García afirmó:

“Esto no es un maquillaje. Es como me dejaron en General Rodríguez, el lugar donde yo vivo. Soy bueno, hablé con un chico y le tiré una onda gay. Cuando le tiré una onda gay, así respondieron”.

En otros videos, en donde se lo ve notablemente compungido, asegura querer “morir”.

Así, la Justicia de General Rodríguez inició una investigación de oficio ante las publicaciones del músico. Visitaron su departamento en tres ocasiones para tomar su declaraciones. García fue escueto al hablar, se negó en la segunda visita, pidiendo que no se entrometan en su vida privada. Finalmente, se presentó en una comisaría cercana y declaró ante personal de la fiscalía del expediente.

En paralelo, se encontraron los videos de cámaras de seguridad que muestran la golpiza. Las imágenes, analizadas anoche, desmienten el relato de García según información de altas fuentes del caso a la que accedió Infobae. Lo que se ve en el documento, mantenido en reserva por investigadores, parece ser, según las fuentes “una pelea de borrachos”.

La golpiza, para empezar, ocurrió, pero no en la cervecería El Gran Capitán de Presidente Perón, como había sugerido una primera versión de los hechos, sino en un kiosko a pocos metros, con mesas en la vereda donde vecinos bebían cerveza.

Allí, según declararon testigos, García se presentó a la 1:30 AM, visiblemente alterado, vestido con un buzo capucha gris, pidiendo una cerveza de litro, que le negaron. La joven que atendía el lugar no lo reconoció de inmediato, a pesar de su típica ceja afeitada. Así, el cantante se dirigió a una de las mesas para supuestamente agredir verbalmente a dos hombres que bebían. Tomó una vaso de la mesa, según muestran las cámaras, y lo rompió.

Entonces, comenzó el cruce. García fue empujado por uno de los dos jóvenes. Gritó de vuelta. Luego, fue golpeado.

La Policía Bonaerense logró certificar sus heridas ayer por la tarde, un golpe en la frente y otro en un labio, luego de que se presentara en una comisaría de la zona. Aseguró no querer instar la acción penal, no querer impulsar la causa, pero la fiscalía del caso seguirá con la instrucción. El agresor que lo golpeó no se ve en el video, que lo muestra de espaldas, pero se supone que es un vecino de la zona.

En su relato, García minimizó haber sufrido la agresión por su orientación sexual. Sin embargo, el hombre que lo golpeó, según su testimonio, lo insultó en ese sentido. También habló de sus posteos en Instagram. Aseguró haberlos hecho porque “se sentía solo”, un claro pedido de ayuda.

La fiscal del caso, sin embargo, alertó a un juzgado de familia para que intervenga sobre la situación de García, en una clara preocupación por su salud y con el antecedente de “Chano” Moreno Charpentier, baleado por un policía en su casa de Exaltación de la Cruz.

