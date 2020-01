Lía Crucet rompió el silencio: “No tengo esquizofrenia ni demencia, tengo bipolaridad”

La reconocida cantante se grabó para desmentir los dichos de su familia sobre su estado de salud e incluso, mostró los medicamentos que debe tomar.

Fue una semana sumamente movilizante para Lía Crucet y toda su familia, luego de que Malena González, nieta de la cantante, denunciara por abuso a un ex Soñando por bailar y haya hablado de la salud mental de la icónica artista.

Es que tras haber relatado su experiencia con José María Gómez y haber radicado su denuncia en la Comisaría de la Mujer de Vicente López, la joven reveló que su abuela padece esquizofrenia y se encuentra en un grave estado de salud.

Asimismo, Karina, hija de Lía Crucet, detalló sobre el tema: “Desde que yo tengo 14 años muchas veces fue tapado por cosas que prefiero no revelar. Medicada se lleva bien, si se la cuida. En los últimos tiempos ha empeorado. No tenemos ganas de hablar de la enfermedad de mi mamá, ella no está en condiciones de hablar porque tiene un delirio crónico. No podemos involucrarla mucho, no está en condiciones”.

“Está trabajando igual, hace presentaciones. Es un conflicto en la familia. Si no está en condiciones de hablar, tampoco está en condiciones de trabajar”, expuso sobre la salud mental de su madre.

Sin embargo, en las últimas horas, el periodista Lío Pecoraro se comunicó con Lía Crucet y desmintió todo: “Nada que ver, lo único que tengo es un poco de bipolaridad”.

Posteriormente, la cantante realizó un video para aclarar su situación: “Quiero dejar tranquilo a todo el público, No tengo absolutamente nada de lo que dicen, tomo esta medicación que es para la bipolaridad, que lo tiene cualquier persona. He trabajado con todos los artistas en veinte años de carrera y he ganado cualquier cantidad de discos de oro y de platino. Les voy a traer el certificado médico la semana que viene”.

