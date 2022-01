Lionel Messi dio positivo de coronavirus y no se reincorpora a PSG

Quedó descartado para el partido de mañana por la Copa de Francia.

La ola de Covid que afecta a la Argentina alcanzó a Lionel Messi durante su visita familiar para las fiestas. Así lo confirmó PSG en un breve comunicado en redes sociales, en el que indicó que el jugador se encuentra aislado y cumpliendo con los protocolos sanitarios.

El argentino, que tenía un permiso especial para sumarse un día más tarde, demoró su regreso a París y fue uno de los cuatro futbolistas que arrojaron resultado positivo en los test.

“Las pruebas realizadas tras las vacaciones de invierno y antes de la reanudación del entrenamiento revelaron cuatro casos positivos de Covid-19 entre los jugadores y un caso positivo en el personal. Las personas afectadas están sujetas a los protocolos Covid vigentes”, se escribió en la cuenta de Twitter del club.

Los otros jugadores contagiados son Sergio Rico, Juan Bernat y Nathan Bitumazola.

Mauricio Pochettino le dio un día más de descanso a los jugadores que viajaron a la Argentina, pero tenía pensado incluirlos en el encuentro de este lunes ante Vannes, por los 16avos de final de la Copa de Francia.

En una conferencia de prensa, el entrenador argentino comentó: “Messi está en contacto constante con nuestro servicio médico y cuando sus controles den negativos, viajará para Francia. Por el momento no sabemos más que eso. Hasta que no de negativo en la Argentina, no podrá viajar. Estamos esperando un test que certifique que pueda viajar”.

Los jugadores habían recibido un plan especial de entrenamientos para que, pese a que se encontraban con su familia de vacaciones, llegaran en buena forma física para el partido.

“Como expliqué en mi última rueda de prensa, hay diferentes prioridades. La prioridad era tomarse un descanso tras un año muy ajetreado, los jugadores y el personal necesitaban pasar tiempo con sus familias”, justificó Mauricio Pochettino sobre los días libres que le dio al equipo para las fiestas.

Ante este contratiempo, la prensa francesa recordó la irregularidad de esta primera temporada del argentino en el equipo. Por arreglar su contrato con PSG los días previos al comienzo de la temporada, Messi se perdió varios de los encuentros iniciales. Luego sufrió lesiones y fue convocado en tres ventanas internacionales de la FIFA para jugar con la Argentina en las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022.

Eso generó el enojo del mánager Leonardo, que lo cuestionó por pasar más tiempo con la selección que con su equipo.

Este contagio, que demora su incorporación al equipo, pasa a engrosar el número de encuentros que se pierde Messi con PSG. Además de estar ausente en el match mencionado ante Vannes, es muy probable que tampoco pueda jugar contra Lyon el 9 de enero, por la 20a fecha de la Liga de Francia.

En total, sobre 27 partidos que lleva jugado PSG en la actual temporada, Messi jugó 16 ( y convirtió seis goles).

Su regreso, dependiendo de la recuperación de la enfermedad, podría ocurrir el 15 de enero, en el encuentro ante Brest, en Parque de los Príncipes.

