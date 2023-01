Lionel Messi y su primera entrevista como campeón del mundo: «Desde ese día cambió todo»

El astro rosarino habló en París con Andy Kusnetzoff, a poco más de un mes de haber ganando el título más esperado de su carrera.

Lionel Messi dio este lunes su primera entrevista como campeón del mundo. Tras el inolvidable título logrado en Qatar 2022 con la Selección Argentina, el astro habló desde París con Andy Kusnetzoff, por Urbana Play.

«Por suerte ya se dio lo que tanto soñábamos, lo que tanto deseaba durante toda mi carrera y, bueno, llegó casi al final», destacó la Pulga en la primera respuesta que se conoció de la entrevista.

«Yo lo había dicho una vez. Creo que fue antes del 2014. Dije que sabía que Dios me iba a regalar un Mundial. Después pasó lo de Brasil, que estuvimos tan cerquita. Lo sentía, presentía que él tenía esto guardado para mí, y creo que estaba esperando el momento. Creo que no había mejor momento que este, como tampoco hubo mejor momento para la Copa América. Se lo agradezco todos los días de mi vida, por todo lo que me dio siempre. No le puedo pedir nada más, gracias a él tengo todo».

«Si bien el momento más difícil fue la derrota con Arabia Saudita, el partido con México fue el más difícil que tuvimos, por todo lo que nos jugábamos. Creo que fue el partido que peor jugamos también, por todo lo que conllevaba tener que ganar sí o sí, eso te hace jugar diferente. Pero confiaba en que íbamos a pasar, que se nos iban a dar las cosas. Si no hubiésemos tenido el grupo que tenemos, yo creo que en esa situación hubiese sido muy difícil de superar».

Messi y unas palabras dedicadas al cuerpo técnico comandado por Scaloni

«Son todos espectaculares. Saben lo que es la Selección, lo vivieron. Le tienen muchísimo cariño. Son exjugadores que pasaron por todo esto que pasamos nosotros. Sabían cómo manejarse en cada momento, tenían la experiencia de haber vivido Mundiales o competiciones internacionales y creo que en cada momento sabían bien lo que tenían que hacer o decir. El manejo del grupo, más allá de la sabiduría en preparar los partidos. En general, en todos los partidos fuimos mejores que el rival. Siempre sabíamos lo que teníamos que hacer, preparaban los partidos sin dejar de pensar en nuestra idea pero con detalles que hacían al partido diferente y lo podamos manejar a favor nuestro. No se equivocó en ningún partido de los siete que jugamos, más allá del primero que perdimos».

Cómo vivieron el Mundial los hijos de Messi

«Fue un mes increíble para mí y mi familia. Thiago estaba enloquecido. Ver cómo disfrutaba, cómo lo sentía, cómo sufría… porque después del partido con Holanda lloraba. O Mateo haciendo cuentas después del partido que perdimos contra Arabia. Ciro es el que menos entiende, pero los otros dos lo vivieron como hinchas. Sufriendo, viviéndolo al máximo, disfrutándolo. Incluso cuando volvimos a París extrañábamos los días en Qatar. La pasamos muy bien».

Qué le diría el Messi campeón del mundo al Messi que recién llegó a Barcelona

«Le diría que le espera algo extraordinario, algo que no se lo podría imaginar. Que va a tener un camino muy hermoso, con momentos duros que va a tener que superar pero que nunca renuncie a sus sueños porque al final va a tener su recompensa más deseada y va a tener un final feliz, como si fuera una película».

Messi y el lamento porque Maradona no lo pudo ver campeón del mundo

«Me hubiese gustado que Diego me entregue la copa. Pero sino por lo menos que vea todo esto, a la Argentina campeón del mundo, con todo lo que él amaba a la Selección y deseaba que pasen estas cosas. Hubiese sido muy linda esa foto también. Desde arriba tanto él como mucha gente que me quiere y quiere mi bien hacía fuerza para todo. La canción fue un boom para todo el mundo. De arriba estaba empujando».

«La canción es muy buena. Antes del Mundial dije que me gustaba mucho esa canción, pero todavía no se había hecho tan viral. Poco a poco la gente la fue cantando más, se hizo sentir. En el Mundial todo el mundo estaba con ese canto, no solo los argentinos. Es un ritmo y una letra que contagia».

Messi y las redes sociales: la foto más likeada de la historia, los mensajes de famosos y el baile viral de Antonella

«No buscaba ser la foto más likeada ni mucho menos. Pero ahí está también eso. Eso muestra un poco lo que la gente quería verme con esa Copa. Es muy difícil contestar todo, tenía un millón de mensajes en Instagram y se me terminó bloqueando, borrando muchos mensajes que no llegué a ver. Fue una locura».

«Muy agradecido porque los nombres que llegaban a poner cosas sobre mí son todos estrellas mundiales, números uno en lo que hacen. Que pongan algo mío para mí es un orgullo muy grande. Es algo muy lindo que otros deportistas te reconozcan de esa manera. No soy mucho de responder o comentar fotos, como mucho un like. Pero bueno, mucho no vi, me fui enterando. Era tanto y en tan poco tiempo que fue extraordinario. Alguno que otro fui contestando».

«Son momentos que estábamos solos ahí, esperando que llegue la familia. Estábamos con los preparativos del 24. Lo vi, me gustó y lo mandé. No soy de pensar en la repercusión, sino en hacer lo que siento. Es la manera en la que vivo también», explicó sobre el video de Antonela bailando que subió a Instagram.

Messi y la caravana de los festejos: la locura de la gente y la vuelta a Rosario

«Fue hermoso volver de esa manera. Fue un viaje largo. Llegamos a Ezeiza y estaba lleno de gente. Dormí una o dos horas, me levanté y ya había gente en el Obelisco tipo cinco o seis de la mañana. Me di cuenta de que iba a ser una locura y lo fue. Ves la felicidad de la gente, grandes y chicos, era inexplicable. Lo mejor de todo fue cómo se comportó la gente, porque había cinco millones de personas y no pasó nada, que podría haber pasado porque era una locura la gente en los puentes, a reventar. Alguno que se quiso tirar al colectivo… Una locura».

La explicación de Messi por el Topo Gigio ante Países Bajos y la charla con Riquelme

«No lo pensé, salió en el momento. Sí que sabía todo lo que habían comentado antes del partido, lo que él (Van Gaal) había comentado. Incluso algunos de mis compañeros me decían ‘Viste lo que dijo’, a propósito. Y bueno, cuando termina todo eso no me gusta eso que hice, no me gusta el ‘andá para allá’ y todo eso. Pero bueno, son momentos de mucha tensión, de mucho nerviosismo y pasa todo muy rápido. Uno reacciona como reacciona, pero no estaba nada pensado. Se fue dando. No me gusta dejar esa imagen pero son cosas que pasan también».

«Hablé con Román después del partido. En realidad escribía siempre después de los partidos, hablaba con él. No solo en el Mundial, sino durante todos los años siempre hablo de vez en cuando con Román. En este Mundial, después de los partidos hablábamos. Él también había tenido un par de encuentros con Van Gaal en Barcelona y bueno, comentamos un poco todo eso».

El beso de Messi a la Copa del Mundo

«La vi ahí y no podía no hacer lo que hice. La Copa me llamaba. Me decía ‘Ya está, vení y agarrame que ahora sí la podés tocar’. La veía ahí que brillaba, que sobresaltaba en ese estadio hermoso y no lo pensé, la fui a besar porque pasé por al lado. Lo necesitaba».

Messi y el momento en el que Montiel pateó el último penal

«Es difícil de explicar lo que sentí en ese momento. Se te cruzan muchísimas cosas por la cabeza y al mismo tiempo nada, es como que estás ido, disfrutando. No podés creer que al final lo conseguimos. Decís ya está, se terminó, se me dio. Conseguí todo con la Selección, como siempre lo soñé. Era cerrar mi carrera de una manera única. Nunca imaginé que iba a ser de esta manera, llegar a ese momento fue lo máximo».

Sobre qué dijo en ese preciso momento, que se barajó la idea de haberle hablado a Maradona o a su abuela, Messi aclaró: «No me acuerdo bien, pero creo que le hablaba a Cachete que iba a patear. Que lo meta, que no nos haga sufrir más, que lo terminemos acá. Le pedía a Dios, como fue durante toda mi vida siempre en todo y más en ese momento. Creo que iba por ahí, pedirle a él y a Dios que se termine. Lo de mi abuela y Diego no, sí a Dios pidiéndole para que lo haga y se termine». Además, aseguró que no volvió a ver la final ante Francia.

Comments

comments