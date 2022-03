Lista preliminar de la Selección Argentina: quiénes son las sorpresas juveniles

A diferencia de las anteriores convocatorias, Lionel Scaloni decidió hacer pública la lista de reservados de la Selección Argentina para la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022 y sorprendió.

Las próximas fechas en que la albiceleste recibirá a Venezuela y visitará a Ecuador serán el 25 y 29 de marzo, respectivamente. La selección ya tiene la clasificación asegurada y se encuentra segundo en la tabla de posiciones, tras Brasil.

A menos de tres semanas de los últimos dos compromisos, Lionel Scaloni decidió dar a conocer la lista preliminar de convocados, con 44 futbolistas reservados entre los que se destaca la vuelta de Messi y la aparición de algunos juveniles desconocidos para muchísimos argentinos.

La gran novedad de la lista de Lionel Scaloni es la presencia de varios futbolistas menores de 20 años que militan en el fútbol europeo y podrían tener su primera experiencia en la Selección Argentina, para asegurárselos a futuro: Alejandro Garnacho, Nicolás Paz, Tiago Geralnik, Valentín Carboni, Franco Carboni, Luka Romero y Matías Soulé.

Además, Emiliano Martínez, Cristian Romero, Emiliano Buendía y Giovani Lo Celso fueron reservados por Lionel Scaloni a pesar de que fueron sancionados por FIFA por el Argentina-Brasil del año pasado. Desde AFA explican que tiene que ver con que el fallo todavía no está firme, pero a la vez reconocen que lo más probable es que sean parte de los recortados para la nómina final.

Las jóvenes promesas

Por un lado, Alejandro Garnacho, de tan sólo 17 años integró las divisiones inferiores de Atlético de Madrid desde 2015. En septiembre de 2020 el Manchester United pagó casi 500 mil euros por su ficha y se incorporó a las juveniles de los Diablos Rojos. A mediados de 2021 firmó su primer contrato como profesional y en octubre del año pasado participó de tres amistosos con la Selección de España Sub-18. Su madre es argentina, por lo que tiene la doble nacionalidad y Lionel Scaloni lo incluyó en la prelista. Juega como delantero y a comienzos de febrero convirtió un golazo para Manchester United ante Everton en la Youth Cup que recorrió el mundo.

Nicolás Paz, de 17 años también, es hijo de Pablo Paz, exjugador argentino surgido de Newell’s y con pasado en Banfield e Independiente, pero con la mayor parte de su carrera realizada en España. Formó parte del plantel de la Selección Argentina que disputó el Mundial de Francia 1998, donde jugó un encuentro. Nicolás se inició en las inferiores de Tenerife y en 2016 pasó al Real Madrid. Actualmente se desempeña como mediocampista ofensivo en el equipo Sub 18 del Merengue.

Otra de las sorpresas de Scaloni es Tiago Geralnik, de 18 años, quien se inició en las inferiores de Asociación Deportiva Infantil Unión Rosario (ADIUR), un club que tiene vínculos con Villarreal. En 2018 pasó a las inferiores de River y se destacó como una de las grandes promesas. En 2020 disputó, sin contrato, el Mundialito de Montiagú, Francia, con la Selección Argentina Sub 16 y fue elegido como el mejor jugador del certamen, por lo que le llovieron ofertas de todo tipo. Finalmente se fue del Millonario por la patria potestad a Villarreal, que le dejó un resarcimiento económico al elenco de Núñez.

Valentín (17) y Franco Carboni (18) son hijos de Ezequiel Carboni, exfutbolista argentino que jugó en Lanús y Banfield en la Argentina. Ambos se iniciaron en las inferiores del Granate cuando su padre era director técnico, pero luego el Kelly se fue a trabajar a Europa y sus hijos se fueron con él. Primero pasaron por Catania y más tarde recalaron en Inter, club en el que todavía se desempeñan. Franco fue al banco en varias oportunidades en Serie A y hasta en Champions League pero todavía no debutó. Valentín pasó por la Sub 17 de Italia y Franco por la Sub 18, también de la Azzurra, en 2021.

Luka Romero tiene 17 años y nació en México pero se crio en España. Hizo inferiores en Mallorca y con 15 años estableció el récord por ser el debutante más joven de la historia de La Liga. Luego del descenso, jugó ocho partidos más, donde convirtió su primer gol, y finalmente emigró a Lazio, de Italia.

Por otro lado Matías Soulé nació el 15 de abril de 2003 en Mar del Plata. Hizo inferiores en Vélez pero emigró a Juventus por la patria potestad y ya tuvo participación por Serie A.

