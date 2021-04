Los beneficios de hacer actividad física regularmente

Aún en el contexto de la pandemia es importante realizar actividad física como parte de la rutina diaria.

A raíz del Día Mundial de la Actividad Física que se celebra hoy 6 de abril, desde el ministerio de Salud de la provincia del Neuquén se recuerda que realizar actividad física en forma regular trae beneficios para la salud. Además, es importante aclarar que actualmente hay dispositivos destinados a grupos específicos en centros de salud, servicios de Salud Mental y centros de día, como en hogares para adultas y adultos mayores y el personal de salud.

En el contexto de la pandemia por coronavirus, el departamento de Promoción de Estilos de Vida Saludables adaptó sus dispositivos para sostener los espacios de promoción de la actividad física. En un primer momento se dictaron clases virtuales y actualmente hay varios dispositivos funcionando con los protocolos vigentes.

En este sentido, la referente de dicho departamento, Graciela Becker, explicó que “la actividad física y el ejercicio físico son factores protectores de la salud general, y en particular, de los efectos negativos del COVID-19”.

Así, realizar actividad física regular y sistemática y la buena condición física conlleva beneficios para la salud no solamente asociados a las enfermedades no transmisibles (obesidad, diabetes, hipertensión, etc.), sino también en la prevención de formas graves de COVID-19 y la recuperación de la enfermedad.

Además, Becker indicó que se trabaja en la promoción de la vida activa en los distintos ámbitos de salud. Como ejemplo, la referente mencionó que en contexto de pandemia, se trabajó articuladamente con la dirección de Salud Mental, la dirección de Adultos Mayores y la municipalidad de Neuquén, a fin de dar inicio a las actividades en Hogares de Adultos Mayores, servicios de internación de Salud Mental, centros de día, centros de salud y hospitales.

Las propuestas están destinadas a las personas que asisten a los servicios de Salud, y los y las residentes de hogares para adultos mayores. Al mismo tiempo, vale destacar que se implementaron “Pausas Activas” para el personal de salud que se desempeña en el Espacio DUAM, el Centro Administrativo Ministerial (CAM) y en varios centros de salud. En cada caso se trabaja con la aplicación de los protocolos correspondientes.

Actividad física para todos y todas

El lema del Día de la Actividad Física del 2021 es “Menos es más” y está orientado a promover la actividad física todos los días, aunque sea poco el tiempo que se le dedique.

En este sentido, se aconseja realizar de 30 a 60 minutos de actividad física, todos o casi todos los días; disminuir la exposición a pantallas y el tiempo que se permanece sentado, tanto en la jornada laboral como en el hogar; sumar actividad física de forma cotidiana al bailar, saltar la soga, hacer jardinería, limpiar, etc.; en caso de trabajar desde la casa, cambiar de posición con frecuencia; optar por escaleras antes que ascensores. Son una buena opción para hacer ejercicios; de tener algún problema de salud, es importante consultar con un profesional sobre el tiempo recomendado.

