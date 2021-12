Los perros tienen el acceso prohibido a algunos sectores del río

Desde el primero de diciembre comenzó oficialmente la temporada de verano en los balnearios del Limay pero en algunos sectores, ir con perros está prohibido.

Una ordenanza municipal prohibe a los neuquinos no pueden acercarse a las orillas del río acompañados de sus animales, por lo que deben buscar sólo los espacios habilitados para concurrir a estos lugares con sus mascotas.

La ordenanza 13163 establece que los bañistas no pueden concurrir acompañados de sus animales no humanos a los sectores que están habilitados como balnearios, como el Albino Cotro (Municipal), Gustavo Fahler (Río Grande), Sandra Canale (Gatica) y Brun de Duclot (Valentina Sur), así como los de calle Solalique y Linares. Sin embargo, sí pueden asistir a los sectores que son paseos recreativos y donde no está permitido el baño.

Andrea Ferracioli, subsecretaria de Ciudad Saludable de la Municipalidad de Neuquén, explicó que siempre que vean la presencia de guardavidas, se trata de lugares donde no pueden concurrir con animales no humanos, pero sí pueden acceder a los paseos recreativos, como el sector de la isla 132, en el Paseo Costero, que es un área no apta para bañarse.

Además, indicó que la ordenanza 11063 establece que deben sacar a sus perros siempre con correa y collar y con los elementos necesarios para levantar las heces de las mascotas. De violar estas normativas, pueden ser sancionados con una multa que oscila entre los 100 y los 600 módulos.

