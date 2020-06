Los Rolling Stones no quieren que Trump use sus canciones

El grupo británico demandará al presidente de Estados Unidos si sigue utilizando algunos de sus temas en actos proselitistas con vistas a las elecciones generales de este año.

«A pesar de las directivas de cese y desistimiento de Donald Trump en el pasado, los Rolling Stones están tomando medidas adicionales para impedir que utilice sus canciones en el futuro en cualquiera de sus campañas políticas», advierte un comunicado del legendario grupo británico replicado en el sitio especializado de Hollywood Deadline.

Agrega: «El equipo legal de los Stones ha notificado a la campaña de Trump en nombre de la banda que el uso no autorizado de sus canciones constituirá una violación de su acuerdo de licencia. Si Donald Trump ignora la exclusión y persiste, se enfrentará a una demanda por reproducir música de manera no autorizada».

En el último acto del mandatario que busca su reelección en Tulsa, Oklahoma, se utilizó el clásico «You can´t always get what you want», una canción que desde 2016 suena en los encuentro públicos encabezados por el republicano.

En aquella ocasión, los Stones había aclarado que no apoyaban a Trump y habían advertido sobre la falta de autorización para el uso de sus composiciones.

El presidente Trump ya había sufrido también el rechazo de la familia del fallecido rockero Tom Petty, ante los intentos de que la canción «I won`t back down» animara los mitines oficialistas.

