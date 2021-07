Luis Miguel regresa a los estudios de grabación y prepara nuevo disco

El cantante Luis Miguel está de vuelta con su carrera musical y revelan que será con nuevas canciones.

Luis Miguel es uno de los cantantes más exitosos de las últimas dos décadas en toda América Latina, su carrera musical se ha visto empapada de éxitos rotundos tanto en la venta de discos como en los llenos totales de los conciertos que ofrece.

Su paso por los géneros del bolero, ranchero, pop, mariachi y hasta villancicos, le han dado un abanico muy amplio de seguidores y fanáticos alrededor del mundo que le son files a pesar de que lleva varios años sin ofrecer un repertorio nuevo de sencillos.

Sin embargo, al parecer eso está por terminar, ya que este domingo 11 de julio, el periodista Víctor Hugo Sánchez confirmó que “El Sol” —como es ampliamente conocido Luis Miguel—, está preparando un nuevo material discográfico junto al compositor Carlos Macías y su productor predilecto Kiko Cibrián.

“Estoy en posibilidad de confirmar que Luis Miguel regresa a los estudios de grabación, y lo hará de la mano del compositor Carlos Macías”, comenzó escribiendo el periodista en su cuenta de Facebook, no obstante, su revelación no se quedó ahí, ya que también dio el título de tres canciones que grabará Micky: “‘Yo me quedo contigo’, ‘Dios, después de Dios’ y ‘Olvidarte, jamás’”.

Ante esta primicia que dio a conocer Víctor, Revista Clase se puso en contacto con el también RP, quien contó más detalles de cómo es que pudo confirmar esta información. Según lo que platicó, ayer por la noche asistió al concierto que Carlos Macías ofreció en el hotel Holiday Inn ubicado en la avenida Revolución en la Ciudad de México y, al terminar pasó a saludarlo a su camerino en donde tuvo la oportunidad de platicar con él y en donde le dio esta exclusiva.

“El propio Luis Miguel le confirmó (a Carlos) que don Armando Manzanero lo había recomendado mucho con él siempre y que a la muerte de don Armando tristemente, Luis Miguel se acordó que era una recomendación, escuchó las canciones de Carlos Macías y le aseguró que las iba a grabar, que va a regresar al estudio de grabación y que va a grabar tres canciones de Carlos Macías”, comentó Víctor, notablemente emocionado por el compositor al que considera su amigo.

Además, contó que fue exactamente ayer, sábado 10 de julio, que el compositor chiapaneco recibió la llamada desde Argentina del propio Luis Miguel para confirmarle lo anterior y que en cuanto estuviera en México se ponían de acuerdo para encontrarse. Al preguntarle cómo fue el contacto entre el cantante de 51 años de edad y el compositor de aproximadamente de 40, Víctor dijo que posiblemente fue Kiko Cibrián el encargado de enlazar a ambos artistas. Leer también: Así es la lujosa casa donde vivieron Luis Miguel y Aracely Arámbula

Con la difusión de esta información y la confirmación de que Luis Miguel grabará dichas canciones, resalta que cantantes como Cristian Castro, Manuel Mijares y Emmanuel, también han cantado temas compuestos por Carlos Macías. Incluso, Víctor especificó que Carlos le compuso una canción a la abuela de Cristian Castro, Socorro Castro de Alba, que falleció el año pasado.

