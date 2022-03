Macron sobre su charla con Putin: «Lo peor está por venir»

El mandatario francés habló durante una hora y media con el responsable de la guerra en Ucrania y resumió la situación con un mensaje preocupante. Al parecer, un alto en el fuego no está en los planes de Putin.

En otro de sus intentos de negociar con el responsable de la guerra que mantiene en vilo al mundo entero, Emmanuel Macron mantuvo este jueves una charla con Putin, con el fin de pedir diálogo y un alto a los ataques que están sufriendo los ciudadanos de Ucrania.

La conversación telefónica duró una hora y media y poco dejó que decir. Macron expresó que «lo peor está por venir» y dejó en claro que Putin no tiene intenciones de parar, sino al contrario, está dispuesto a tomar el control sobre toda Ucrania.

Desde el Elíseo se admitió que aunque la charla fue “tensa” sobre el fondo, el diálogo fue franco y hay intención de mantener el contacto en el futuro porque ambos dirigentes “pueden decirse cosas fuertes sin que la conversación se rompa”.

I spoke to President Putin this morning. He refuses to stop his attacks on Ukraine at this point. It is vital to maintain dialogue to avoid human tragedy. I will continue my efforts and contacts. We must avoid the worst.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 3, 2022