Madrid decretó nuevamente el «estado de alarma» por rebrotes de coronavirus

Más de 4 millones de habitantes no podrán salir de sus localidades salvo para trabajar o motivos de primera necesidad. La capacidad de los establecimientos comerciales y turísticos quedará limitada y los bares y restaurantes deberán cerrar a las 23.

El gobierno español decretó el “estado de alarma” a la ciudad de Madrid y ocho municipios aledaños, debido al fuerte rebrote de casos de coronavirus de los últimos días. La medida que durará 15 días implica el retorno del confinamiento perimetral.

Con la nueva decisión, más de 4 millones de habitantes no podrán salir de sus localidades salvo para trabajar o motivos de primera necesidad. La capacidad de los establecimientos comerciales y turísticos quedará limitada y los bares y restaurantes deberán cerrar a las 23.

La decisión de la administración de Pedro Sánchez sale al cruce del gobierno madrileño, en manos del conservador Partido Popular (PP), que se opone a las restricciones y promueve medias aperturistas y que ayer había presentado un amparo judicial con el argumento de que la cuarentena limitaba los “derechos y libertades fundamentales”.

Al hacer el anuncio del “estado de alarma” en el que vuelve a entrar la capital del país, el ministro de la Sanidad, Salvador Illa, acusó al gobierno regional de «no hacer nada» y “no haber actuado antes” frente al rebrote de casos.

«Hay que tomar medidas para proteger la salud de los madrileños y evitar que esto se propague a otras comunidades autónomas», remarcó el funcionario nacional, quien explico que el nuevo decreto restaura «las mismas medidas» que habían sido revocadas ayer por un tribunal regional.

«La presidenta de la comunidad autónoma de Madrid (Isabel Díaz Ayuso) ha decidido no hacer nada», criticó Illa. «La paciencia tiene un límite, no hay más ciego que el que no quiere ver», sentenció y citó como ejemplo a otras ciudades europeas que tomaron medidas similares.

El ministro también dio datos sobre la gravedad de la situación en la capital española: más de 60 fallecidos en últimos días, unas 3.360 personas hospitalizadas y 498 «luchando por su vida» en unidades de terapia intensiva. «La obligación de un Gobierno con alma es doblegar la curva de contagios aunque suponga sacrificios», dijo.

Antes de que Illa hiciera el anuncio, el presidente Pedro Sánchez se comunicó con Díaz Ayuso para anticiparle la decisión del Gobierno. Le propuso que Madrid dictara una orden con las medidas especiales, que solicitara la declaración del estado de alarma para que fuera el Gobierno quien ratificara esas medidas, o que fuera ella quien tomara directamente la iniciativa. La respuesta de Ayuso fue negativa.

Madrid registra unos 700 casos por cada 100 mil habitantes, frente a los 300 casos por 100 mil del resto de España. Datos del Ministerio de Sanidad mostraron que la capital es la comunidad que registra el mayor número de contagios nuevos. En los últimos 14 días registró el 31 por ciento de los casos de Covid-19 de toda España.

