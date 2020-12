Maduro prometió dejar la presidencia si la oposición gana los comicios

El Primer Mandatario señaló que en caso de un revés electoral, dejará su destino «en manos del pueblo de Venezuela».

Este domingo se realizarán los comicios para decidir los representantes del parlamento en Venezuela y, este martes, el presidente Nicolás Maduro fue tajante respecto de lo que puede deparar una victoria de la oposición.

«Si ganamos nosotros, vamos pa’ adelante. Si vuelve a ganar la oposición yo me voy de la presidencia, si la oposición gana las elecciones no me quedaré más aquí, dejo mi destino en manos del pueblo de Venezuela», señaló el mandatario.

Cabe destacar que parte de los candidatos opositores más influyentes no participarán de los comicios dado que denuncian irregularidades en su planificación.

