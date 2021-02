Manifestantes se movilizan en contra de la inflación y la pobreza

La organización social FOL se concentra desde las 9 de este lunes en el monumento al General San Martín.

Integrantes del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) se manifiestan por el centro de la ciudad en el marco de una jornada nacional de movilización por trabajo, aumento de los programas nacionales y contra la política inflacionaria.

Los manifestantes se concentraron, a partir de las 9 en el monumento. Bajo la consigna de que “La inflación y la pobreza son la pandemia”, se movilizarán a la dependencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, sobre calle Alderete, para luego retornar al municipio.

“Es una miseria la que cobramos en los programas nacionales por las contraprestaciones que realizamos. Son 10 mil pesos que son insuficientes para pagar los alimentos de la canasta básica que suben todos los días”, dijo la vocera de FOL, Lilian Larroza.

Larroza indicó que con los 10 mil pesos que perciben no son pobres “sino que somos considerados indigentes”. Señaló que la inflación hace estragos en la economía de los hogares más pobres. “El kit de útiles escolares está a 10 mil pesos, no sabemos cómo mandaremos a los chicos a la escuela porque no nos alcanza”, ejemplificó.

La vocera de la organización social destacó que hay sectores de barrios populares de la ciudad que están “muy mal económicamente” y que exigen al gobierno nacional que brinde una respuesta “ante la pobreza e inflación”.

En Buenos Aires, sus pares se movilizarán hacia el Ministerio de Economía con el mismo reclamo.

