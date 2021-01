Marcela Tauro, tras el positivo de coronavirus de Pampita: «Hizo mal en viajar, yo no iría embarazada»

La periodista de Fantino a la tarde se mostró crítica de la actitud de la top de celebrar su cumpleaños en México.

Luego de que se conociera la noticia del positivo de coronavirus de Pampita, comenzaron los cuestionamientos al viaje de la top junto a Roberto García Moritán y su familia a México para celebrar su cumpleaños y anunciar su embarazo.

En Fantino a la tarde trataron el tema y Marcela Tauro fue contundente cuando Karina Mazzocco, en reemplazo de Alejandro Fantino durante sus vacaciones, preguntó si Pampita había hecho bien o mal en viajar.

La periodista aseguró: “No, para mí hizo mal. Hizo mal. Yo no soy cagona, no soy de tener miedos, pero soy responsable. Yo no me fui de vacaciones, tengo un hijo también y no me iría. Con hijos chicos menos y embarazada, creo que menos. Por cualquier cosa, no solamente por el covid, porque te agarra cualquier cosa y estás lejos de tu médico. Y yo fui mamá grande, como ella”.

Y se refirió al rol de Benjamín Vicuña, padre junto a Pampita de Bautista, Beltrán y Benicio: “Además, ella fue con los hijos e imagino que lo habrá hablado con Vicuña también. En un momento a mí el papá de mi hijo me preguntó si me iba de viaje, le dije que no y me dijo ‘yo me puse a pensar que, si te vas de viaje, te llevás al nene’. Y te empiezan a salir unos miedos en los padres, que son lógicos. Entonces, a mí me llamó mucho la atención todo esto”.

